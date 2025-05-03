استشهاد رضيعة بسبب المجاعة في قطاع غزة

استشهدت، اليوم السبت، طفلة فلسطينية رضيعة بسبب المجاعة والجفاف في مدينة غزة، ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية في قطاع غزة إلى نحو 54.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها، إن الطفلة الرضيعة جنان صالح السكافي (6 أشهر) توفيت في مستشفى الرنتيسي غرب مدينة غزة، إثر سوء التغذية نتيجة المجاعة الحاصلة في القطاع.

وأضافت المصادر أن نحو 60 ألف طفل يعانون من أعراض سوء التغذية بسبب حصار الاحتلال المشدد على قطاع غزة، وإغلاقه المعابر كافة ومنعه إدخال المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية من الغذاء والماء والدواء وحتى الوقود، منذ نحو 64 يوما.

وحذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن أكثر من 96% من النساء والأطفال في غزة باتوا عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، فيما أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن 1.95 مليون فلسطيني من أصل 2.2 مليون يعاني مستويات خطرة من انعدام الأمن الغذائي.

ومنذ الساعات الأولى للحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، شكّل سلاح التجويع، خاصة شمال غزة، جزءا من جريمة الإبادة الجماعية والقتل والحصار والتدمير.

د. أحمد الفرا، رئيس قسم الأطفال في مجمع #ناصر الطبي: كارثة صحية وشيكة تهدد حياة مئات الآلاف من سكان قطاع #غزة، ونحذر من أن القطاع "أمام موجة كبيرة من الوفيات بسبب سوء التغذية"، إذا استمر الوضع الإنساني على حاله. pic.twitter.com/DzP8iRCzC2 — وكالة فلسطين اليوم الإخبارية (@paltodaynews) May 3, 2025

كارثة صحية

من جانبه حذّر الطبيب أحمد الفرا، رئيس قسم الأطفال في مجمع ناصر الطبي، في خان يونس في تصريحات صحفية من كارثة صحية وشيكة تهدد حياة مئات الآلاف من سكان قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القطاع “أمام موجة كبيرة من الوفيات بسبب سوء التغذية”، إذا استمر الوضع الإنساني على حاله.

وأوضح الفرا أن الوضع يتدهور يومًا بعد يوم ككرة ثلج، خصوصًا بعد نفاد الوقود من المنازل والمخازن، وانعدام الخضروات نتيجة السيطرة على المناطق الجنوبية والشرقية للقطاع، التي كانت تشكل مصدرًا رئيسًا للإنتاج الزراعي.

وأشار الفرا إلى أن 2.3 مليون نسمة يعيشون اليوم تحت ضغط انعدام الأمن الغذائي، مضيفًا: “نرصد تزايدًا في حالات الوزن الناقص، وانخفاض حاد في الكتلة الجسدية، وسقوط الشعر، وتغيّرات جسدية ونفسية واضحة لدى الأطفال”، وهي أعراض تنذر بكارثة إنسانية واسعة النطاق.

وحذر الفرا من أن القطاع قد يشهد خلال فترة قصيرة وفيات بأعداد كبيرة جدًا، إن لم يتم تدارك الأمر فورًا عبر فتح المعابر، والسماح بإدخال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية العاجلة.