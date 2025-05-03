استشهاد عروسين بعد ساعات من زواجهما في غزة (فيديو)

استشهد عروسان فلسطينيان، اليوم السبت، بعد ساعات من زواجهما في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام بـ”ارتقاء علاء أبو العينين وهالة زعرب في قصف إسرائيلي استهدف منزلهما فجر اليوم السبت”، مشيرا إلى أنهما “تزوجا يوم أمس وارتقيا فجر اليوم”.

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علاء أبو العنين وهالة زعرب .. عريس وعروسه تزوجا قبل أيام واستــشهدا الليلة pic.twitter.com/CFChQzAh7v — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 3, 2025

ونعى أفراد العائلة العروسين الشهيدين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

‎أكثر من 170 ألف شهيد ومصاب

واستأنفت إسرائيل في 18 مارس/آذار الماضي عملياتها العسكرية في القطاع، عقب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وشنت إسرائيل حربا واسعة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة وصل إلى مستشفيات القطاع 77 شهيدا و275 إصابة خلال الـ48 ساعة الماضية.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 52,495 شهيدا و118,366 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول لسنة 2023.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/آذار الماضي 2,396 شهيدا، 6,325 إصابة.