السجن 53 عاما لقاتل الطفل الفلسطيني وديع الفيومي في أمريكا

قضت محكمة في ولاية إلينوي في شمال شرق الولايات المتحدة، أمس الجمعة، بسجن قاتل طفل فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية ويبلغ من العمر 6 سنوات، لمدة 53 عاما.

وكانت محكمة مقاطعة ويل قد أدانت في فبراير/شباط جوزيف تشوبا (73 عاما) بتهم تتضمن القتل من الدرجة الأولى، وجريمة كراهية بدوافع عنصرية.

وقعت الجريمة بعد أسبوع من بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وحكم على اليهودي جوزيف تشوبا بالسجن لمدة 30 عاما بتهمة قتل الطفل، و20 عاما بتهمة محاولة قتل والدته، و3 سنوات بسبب دوافعه العنصرية.

وأدين تشوبا بطعن جارته والدة الطفل حنان شاهين (32 عاما) التي نجت، وابنها وديع الفيومي (6 سنوات) الذي توفي في المستشفى في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قرب مدينة شيكاغو.

لأنهما مسلمان

وقال المدعي العام إن شاهين اتصلت بالشرطة عام 2023 بعد أن اقتحم تشوبا غرفتها وطعنها مرات عدة، وقد تمكنت من الوصول إلى حمام المنزل وأوصدت بابه من أجل طلب المساعدة، وفي هذا الوقت هاجم تشوبا طفلها.

أضاف المدعي العام جيمس غلاسكو في بيان “إن قسوة هذا القاتل المستهجنة أخلاقيا وتأثير سلوكه العنيف على هذا الطفل والأم البريئة أمر لا يمكن تفسيره حقا”.

وقالت الشرطة إن الضحيتين “استهدفهما المشتبه به لأنهما مسلمان وبسبب النزاع الدائر في الشرق الأوسط”، موضحة أن الطفل تعرض للطعن 26 مرة.

وخلال عملية التشريح لجثمان الطفل، تم إخراج سكين عسكرية مسننة ذات شفرة بطول 15 سنتمترًا من بطن الطفل.