تجمُّع قبائل وعشائر غزة يوجهون رسالة إلى ترامب وقادة الدول العربية والإسلامية (فيديو)

طالب التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات في قطاع غزة “العالم الحر” بالتحرك والضغط من أجل “فتح المعابر وإدخال المساعدات لسكان القطاع الذين يموتون جوعًا كل يوم”.

ودعا التجمع في بيان، اليوم السبت، قادة الدول العربية والإسلامية إلى العمل على فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإنقاذ أهله من المجاعة ووقف الحرب “المسعورة” التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

ودعا البيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوقف عن دعم الاحتلال وإمداده بالأسلحة التي يستخدمها في حربه ضد قطاع غزة، والعمل على وقف ممارسات الإبادة الجماعية والتجويع التي يتعرض لها سكان القطاع.

وأشار البيان إلى أن قطاع غزة يعاني مجاعة كاملة، فلا يوجد ماء صالح للشرب ولا طعام ولا مساعدات غذائية منذ أكثر من 60 يومًا، نتيجة استخدام الاحتلال الغذاء والتجويع سلاحًا ضد أبناء القطاع.

أثناء ملاحقتهم عصابات حاولت سرقة مخازن المساعدات.. اللحظات الأولى لاستشهاد عدد من عناصر الشرطة الفلسطينية في غزة باستهداف إسرائيلي مباشر أثناء مهامهم في تأمين مخازن الغذاء#الجزيرة_مباشر #فلسطين #غزة pic.twitter.com/SywB0zNm9O — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 3, 2025

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن 57 شخصًا، غالبيتهم من الأطفال، استشهدوا بسبب المجاعة وسوء التغذية، نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق على القطاع وإغلاق المعابر بشكل كامل لليوم الـ63 على التوالي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية أن نحو 60 ألف طفل يعانون أعراض سوء التغذية بسبب حصار الاحتلال المشدد على قطاع غزة، وإغلاقه المعابر كافة، ومنعه إدخال المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية من الغذاء والماء والدواء والوقود.