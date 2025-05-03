سوريا.. اعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة

اعتقلت السلطات السورية، اليوم السبت، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة طلال ناجي، بحسب ما أفاد مراسل الجزيرة مباشر.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر -لم تسمّه- في القيادة العامة للجبهة الشعبية “طُلب ناجي صباح السبت لمراجعة أحد الفروع الأمنية، من دون أن يعود أدراجه. تم توقيفه على الأغلب”.

وانتُخب ناجي أمينًا عامًّا للجبهة في يوليو/تموز 2021، بعد وفاة أحمد جبريل الذي أنشأ “القيادة العامة” في عام 1968 إثر انشقاقه عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وفي 22 إبريل/نيسان الماضي، أعلنت حركة الجهاد الاسلامي أن السلطات السورية اعتقلت قبل أيام اثنين من قادتها، هما مسؤول الساحة السورية خالد خالد ومسؤول اللجنة التنظيمية ياسر الزفري، وطالبت بالإفراج عنهما.

وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فصائل فلسطينية عدة بينها الجبهة الشعبية-القيادة العامة “منظمات راعية للإرهاب”. وتحتفظ الجبهة بمقار لها في سوريا ولبنان، وقد استهدفتها إسرائيل مرارًا خلال السنوات الماضية.

وجاء إعلان اعتقال ناجي بعدما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على مواقع عسكرية في سوريا، وأخرى استهدفت منطقة قريبة من القصر الرئاسي في دمشق. وقالت إسرائيل إنها “رسالة تحذير” للرئيس السوري أحمد الشرع من مغبة المساس بدروز سوريا.