شمس الدين كباشي: لا نعترف بأي جسم غير المقاومة الشعبية (فيديو)

قال عضو مجلس السيادة السوداني نائب قائد الجيش شمس الدين كباشي إن الشعب هو من يقود المعركة ضد قوات الدعم السريع، وهو من يوجهها.

وأضاف كباشي، خلال لقائه ولاة الولايات بمدينة بورتسودان شرقي البلاد، أن التوصل إلى أي اتفاق سلام في المستقبل سيكون بناءً على ما يحدده الشعب ويريده.

وأكد نائب قائد الجيش “عدم الاعتراف بأي مكون غير القوالب الصحيحة للمقاومة الشعبية، ورفض أي انتماء آخر”.

وقال كباشي إن الحرب في السودان تمضي نحو نهايتها، مؤكدًا استمرار الحاجة إلى المقاومة الشعبية حتى نهاية الحرب.

نائب قائد الجيش السوداني شمس الدين كباشي: التنسيقيات ليست أجساما سياسية ولن تكون بديلا عن الإدارة الأهلية#الجزيرة_مباشر #السودان pic.twitter.com/XiraLAztPA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 3, 2025

وحذر عضو مجلس السيادة السوداني من “تنامي خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية” في البلاد، قائلًا إنه وجه آخر للحرب ونتيجة لها.

ودعا كباشي الجميع إلى بذل كل الجهود الممكنة للتصدي لهذا الخطاب.

وقال إنه يجب العمل على معالجة الشروخ التي نتجت عن الحرب، وأثرت في تماسك المجتمع.

وذكر عضو مجلس السيادة أن هناك تحديات أمنية كبيرة، داعيًا إلى ضرورة أن تتولى الشرطة مسؤولية تأمين المناطق التي يسيطر عليها الجيش.