سياسة|السودان

شمس الدين كباشي: لا نعترف بأي جسم غير المقاومة الشعبية (فيديو)

عضو مجلس السيادة السوداني ونائب قائد الجيش شمس الدين كباشي
مدة الفيديو 01 دقيقة 30 ثانية 01:30
3/5/2025-|آخر تحديث: 3/5/202510:34 PM (توقيت مكة)

قال عضو مجلس السيادة السوداني نائب قائد الجيش شمس الدين كباشي إن الشعب هو من يقود المعركة ضد قوات الدعم السريع، وهو من يوجهها.

وأضاف كباشي، خلال لقائه ولاة الولايات بمدينة بورتسودان شرقي البلاد، أن التوصل إلى أي اتفاق سلام في المستقبل سيكون بناءً على ما يحدده الشعب ويريده.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأكد نائب قائد الجيش “عدم الاعتراف بأي مكون غير القوالب الصحيحة للمقاومة الشعبية، ورفض أي انتماء آخر”.

وقال كباشي إن الحرب في السودان تمضي نحو نهايتها، مؤكدًا استمرار الحاجة إلى المقاومة الشعبية حتى نهاية الحرب.

وحذر عضو مجلس السيادة السوداني من “تنامي خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية” في البلاد، قائلًا إنه وجه آخر للحرب ونتيجة لها.

ودعا كباشي الجميع إلى بذل كل الجهود الممكنة للتصدي لهذا الخطاب.

وقال إنه يجب العمل على معالجة الشروخ التي نتجت عن الحرب، وأثرت في تماسك المجتمع.

وذكر عضو مجلس السيادة أن هناك تحديات أمنية كبيرة، داعيًا إلى ضرورة أن تتولى الشرطة مسؤولية تأمين المناطق التي يسيطر عليها الجيش.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان