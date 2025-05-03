عقب انتهاء فعالية تضامنية مع غزة.. مقتل مسلمة بالرصاص داخل سيارتها في جنوب إفريقيا

قُتلت شرطية مسلمة برصاص مجهولين داخل سيارتها قرب مسجد القدس بمدينة كيب تاون عاصمة جنوب إفريقيا.

وقالت مصادر أمنية إن الضحية تدعى نوران بهردين، وهي شرطية في منطقة كرايفونتين.

ووقعت الجريمة عقب فعالية داعمة للفلسطينيين، اليوم السبت، نظمها مسجد القدس ومؤسسة الأقصى.

وقالت المصادر الأمنية إن الضحية “استُهدفت داخل سيارتها”، لكن دوافع الجريمة ما زالت غامضة، والتحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث وهوية المُنفذين.

وأثار الحادث حالة من الحزن بين سكان المنطقة، خصوصًا أنه وقع عقب انتهاء الفعالية التضامنية مع غزة، التي نظمتها “مؤسسة الأقصى” بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية.

ودعت محطة “هلال” التلفزيونية -وهي معنية بأوضاع المسلمين في جنوب إفريقيا- المواطنين إلى التزام الهدوء والتحلي باليقظة.

ونقلت عن السلطات المحلية تأكيدها مواصلة الجهود لتأمين المنطقة وتقديم الجناة للعدالة.

وتواجه إسرائيل حاليًّا قضية “إبادة جماعية” رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023.