قصف جوي إسرائيلي يستهدف مناطق عدة في سوريا

شنت طائرات حربية إسرائيلية، مساء الجمعة، سلسلة غارات استهدفت مواقع عسكرية في مناطق متفرقة من الأراضي السورية، وأسفرت عن إصابات طفيفة وأضرار مادية.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن 7 غارات إسرائيلية استهدفت مدينة حرستا بريف دمشق، بينما استهدفت غارة أخرى موقعًا في بلدة ازرع بريف درعا جنوبي سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أيضًا محيط قرية شطحة بريف حماة الشمالي الغربي، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

في السياق ذاته، حلقت طائرات يُعتقد أنها إسرائيلية في مناطق عدة داخل الأجواء السورية بالتزامن مع الضربات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، فجر الجمعة، شن غارات جوية استهدفت منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في العاصمة دمشق.

بموازاة ذلك، انسحب رتل عسكري تابع للتحالف الدولي من قواعده في كونيكو والعمر شرقي محافظة دير الزور، مكوَّن من عشرات الآليات، في تحرك مفاجئ ربطه مراقبون بالتطورات الميدانية الأخيرة وتصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.