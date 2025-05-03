للمرة الثانية.. خالد البلشي نقيبا للصحفيين المصريين
3/5/2025-|آخر تحديث: 3/5/202512:24 AM (توقيت مكة)
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المصريين فوز خالد البلشي بمقعد نقيب الصحفيين لدورة جديدة.
وحصل البلشي على 3346 صوتًا بنسبة 55%، متفوقًا على أقرب منافسيه النقيب الأسبق عبد المحسن سلامة، الذي حصل على 2562 صوتًا.
وشارك في الانتخابات 6051 صحفيًّا من إجمالي 10232 صحفيًّا.
وتنافس على مقعد نقيب الصحفيين 8 مرشحين، كان أبرزهم النقيب الحالي خالد البلشي والنقيب الأسبق عبد المحسن سلامة، وترشح لعضوية مجلس النقابة 43 صحفيًّا يتنافسون على 6 مقاعد.
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع وصحف مصرية