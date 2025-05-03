للمرة الثانية.. خالد البلشي نقيبا للصحفيين المصريين

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المصريين فوز خالد البلشي بمقعد نقيب الصحفيين لدورة جديدة.

وحصل البلشي على 3346 صوتًا بنسبة 55%، متفوقًا على أقرب منافسيه النقيب الأسبق عبد المحسن سلامة، الذي حصل على 2562 صوتًا.

وشارك في الانتخابات 6051 صحفيًّا من إجمالي 10232 صحفيًّا.

وتنافس على مقعد نقيب الصحفيين 8 مرشحين، كان أبرزهم النقيب الحالي خالد البلشي والنقيب الأسبق عبد المحسن سلامة، وترشح لعضوية مجلس النقابة 43 صحفيًّا يتنافسون على 6 مقاعد.