نجا من القصف مرتين.. “القسام” تبث رسالة من أسير إسرائيلي أصيب جراء غارات الاحتلال (فيديو)

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، رسالة مصورة لأسير إسرائيلي في غزة، قالت إنه أصيب جراء قصف طائرات جيش الاحتلال، يدعو فيه الإسرائيليين إلى التظاهر من أجل إبرام صفقة تبادل.

وفي بداية المقطع المصوَّر، يظهر عدد من مقاتلي القسام أثناء عملية إنقاذ أسرى إسرائيليين في غزة من نفق تعرَّض لقصف من جيش الاحتلال، ثم يظهر الأسير مدمى في رأسه ومصابًا في ذراعه، ويتحدث عن نجاته بعد قصف إسرائيلي.

وفي 26 إبريل/نيسان الماضي، نشرت “القسام” مشاهد توثق عملية إنقاذ أسرى في نفق قصفه جيش الاحتلال.

وفي المقطع المنشور اليوم بعنوان (وأنا سأقول ما هي ‘الحرب النفسية’ الحقيقية؟ “الحرب النفسية الحقيقية التي هي بداخلي”)، تحدَّث الأسير الذي قال إنه يحمل الرقم 24 عن أوضاعه الصعبة في الأسر، مؤكدًا نجاته من قصف إسرائيلي نُفذ بعد انتهاء وقف إطلاق النار.

وقال الأسير “تم قصفنا بعد انتهاء وقف إطلاق النار ونجونا بأعجوبة”، مضيفًا أنه تعرَّض للقصف مرتين وهو في باطن الأرض.

وأضاف “تعرضت للقصف الإسرائيلي مرتين، وهذه هي نتائج الضغط العسكري”.

وأشار الأسير إلى أن حالته الصحية متدهورة، موضحًا “وضعي صعب جدًّا ولا توجد أدوية”.

كما عبَّر عن قلقه بشأن مصير زميله الذي كان معه أثناء القصف، قائلًا “لا أعرف شيئًا عن مصير زميلي في الأسر الذي كان معي وقت القصف”.

تجدر الإشارة إلى أنه أثناء محاولة مقاتلي القسام إنقاذ الأسير من داخل النفق، كان يسألهم عن زميل له اسمه بار، طالبًا منهم البحث عنه وإنقاذه.

وفي رسالة حادة وجَّهها إلى المجتمع الإسرائيلي، قال “لو كان ابن نتنياهو أو ابن أحد زعماء الائتلاف الحكومي معنا في الأسر لتوقفت الحرب”.

وأضاف “بعد فترة ستحتفلون بعيد الاستقلال بينما يوجد 59 من مواطنيكم في الأسر”.

وتساءل “كيف سترفعون العلم؟ كيف ستقيمون حفلات الشواء وتفرحون؟”، مطالبًا كل الشعب الإسرائيلي بالخروج إلى الشوارع من أجل الأسرى.

وأردف الأسير “الجميع ضدنا، سواء الحكومة أو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، نحن لسنا بحسبانهم”.

وتابع “لا أحد يهتم أين نحن، وماذا يحدث معنا. أنتم تشاهدون بأنفسكم، من فضلكم ساعدونا، وأنا أتوسل إليكم، أنقذونا، لا تتركوا الحكومة تطبعكم على هذا الوضع”.

ولفت الأسير خلال رسالته إلى أن “نتنياهو سيقول مجددًا إن هذه حرب نفسية، لكن الحرب النفسية الحقيقية هي التي بداخلي، هو الوضع الذي أعيشه أنا شخصيًّا”.

واختتم الأسير التسجيل بنداء مؤثر، قائلًا “ربما يكون هذا المقطع المصور هو الأخير لي. سيكون هو آخر ما تبقى مني لعائلتي، لوالدي ولأبنائي”.

وختمت القسام المقطع برسالة، قالت فيها “لن يخرجوا إلا بصفقة، الوقت ينفد”.