القسام تبث لحظة قنص جندي إسرائيلي في الشجاعية وإيقاع قوة للاحتلال في كمين (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها تمكنت، اليوم الجمعة، من قنص جندي إسرائيلي وإصابته بشكل مباشر في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وضمن سلسلة عمليات “حجارة داود”، بثت “القسام” مقطعا مصورا مصحوبا بعنوان “مشاهد من قنص واستهداف جنود العدو في محور التوغل بحي الشجاعية شرق مدينة غزة”.

وأظهرت المشاهد لحظات رصد 3 من جنود الاحتلال بجوار أحد الآليات الإسرائيلية، بينما يتجهز أحد القناصة التابعين للقسام لاستهداف الجندي.

وأبانت المشاهد عن لحظة إصابة الجندي وسقوطه أرضا، وفرار زملائه من حوله قبل عودتهم لأخد سلاحه وسحبه من مكان الاستهداف.

وختمت القسام مقطع الفيديو بلقطات تظهر “عملية استدراجها لقوة إسرائيلية راجلة مكونة من 3 جنود إلى منطقة كمين وتفجير عبوتين تلفزيونيتين”، من دون مزيد من التفاصيل.

في وقت سابق، أعلنت القسام أنها قتلت وأصابت عددا من العسكريين الإسرائيليين، عقب استهداف قوة من جيش الاحتلال تحصنت داخل منزل في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وذلك بالاشتراك مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وقالت القسام قي بيان عبر تلغرام “تمكن مجاهدو القسام بالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس من استهداف قوة صهيونية متحصنة داخل أحد المنازل بقذيفة (TBG) مضادة للتحصينات وقذيفة مضادة للأفراد وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح في منطقة إسكان الأوروبي جنوب شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع ولا تزال الاشتباكات مستمرة في المنطقة”.

وحتى الآن، لم يصدر تعقيب من جيش الاحتلال على ما أعلنته كتائب القسام.

وحسب معطيات جيش الاحتلال حتى آخر تحديث أمس الخميس، فإنه منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، قُتل 858 عسكريا وأصيب 5911 آخرون من ضباطه وجنوده. ويُتهم جيش الاحتلال بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للمقاومة الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد جنوده، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.