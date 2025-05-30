القسام توقع قوة من المستعربين في فخ.. كمين يُفشل مهمة لجيش الاحتلال شرق رفح (شاهد)

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد لاستهداف مجموعة من المستعربين التابعين لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

استهداف قوة من المستعربين

وأظهرت اللقطات عناصر من المستعربين بلباس مدني أثناء تحركهم قرب الحدود واقتحامهم منازل في المنطقة، كما وثقت تفجير عناصر القسام لمنزل مفخخ خلال وجود القوة بداخله، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وقالت الكتائب إن جيش الاحتلال استخدم “عددا من المستعربين في عمليات تمشيط المنازل والبحث عن الأنفاق والمقاومين خلال التوغل في مختلف مناطق القطاع”.

وأضافت “عمل المستعربون مع جنود العدو على الأرض في مهمات مشتركة، إذ قام العدو بإعطائهم عدة مهام أخرى منها زراعة العبوات وتفخيخ المنازل”.

من هم المستعربون؟

يشار إلى أن المستعربين هم عناصر من وحدات إسرائيلية خاصة يتنكرون بزي فلسطيني ويتسللون بين السكان لتنفيذ مهام استخباراتية أو عمليات اعتقال واغتيال.

وقد نشطت هذه الوحدات بشكل لافت في المدن الفلسطينية منذ مطلع العام الماضي مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وقد حاول الاحتلال مرارا تنفيذ عمليات خاصة، مستعينا بالمستعربين، لاستعادة أسرى له في قطاع غزة، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل نتيجة الإخفاق الاستخباراتي أو انكشاف الخطط من قِبل المقاومة الفلسطينية.