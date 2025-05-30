نداء المقاومة للعالم.. دعوة من غزة إلى “أيام غضب عالمي” في المدن والساحات جميعها

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جعل أيام الجمعة والسبت والأحد (30 و31 أيار/مايو و1 حزيران/يونيو) أيام غضب عالمي، من خلال تنظيم مظاهرات ومسيرات واعتصامات جماهيرية حاشدة في المدن والساحات جميعها حول العالم.

وحثّت الحركة في بيان صدر الجمعة على رفع الأصوات عاليا تنديدا ورفضا لما وصفتها بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وحرب الإبادة والتجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

ودعت (حماس) الجماهير إلى مناصرة قطاع غزة والقدس والمسجد الأقصى، مؤكدة ضرورة استمرار الحراك الشعبي العالمي نصرة للفلسطينيين وإسنادا لصمودهم في مواجهة العدوان.

مقترح جديد

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان (حماس) أنها تلقت مقترحا جديدا من الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل، وأنها تعمل على دراسته.

وقالت الحركة في بيان، إن قيادتها “استلمت من الوسطاء مقترح (المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف) ويتكوف الجديد”.

وأضافت أنها “تقوم بدراسة هذا المقترح بمسؤولية، وبما يحقق مصالح شعبنا وإغاثته، وتحقيق وقف إطلاق النار الدائم في القطاع”.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.