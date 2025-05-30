دماء في شوارع غزة.. أولى لحظات قصف عمارة قرب ميدان فلسطين وقوافل الشهداء تتزايد (فيديو)

استشهد وأصيب اليوم الجمعة، العشرات من الفلسطينيين بأنحاء متفرقة من قطاع غزة، وسط استمرار الغارات الإسرائيلية والقصف على منازل المدنيين ومخيمات الإيواء.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، بوقوع سلسلة غارات تركزّت في مدينة غزة وشمالي القطاع، وأكد استشهاد 16 فلسطينيا منذ فجر اليوم.

جرحى على عربات تجرها الدواب

ووثّق مقطع فيديو للجزيرة مباشر، اللحظات الأولى لقصف قوات الاحتلال لعمارة شمالي في شارع المختار بمحيط ميدان فلسطين بمدينة غزة، ووصول الإصابات للمستشفى المعمداني.

وبيّن مقطع الفيديو، جرحى بإصابات خطرة تنزف منها الدماء بغزارة وهم يحملون على عربة صغيرة يجرها حصان، يسندهم عدد من الأشخاص في العربة الصغيرة.

شهداء في غزة

واستشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال مدنيين على دوار المالية في تل الهوى غربي مدينة غزة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن فلسطينيين اثنين استشهدا في قصف إسرائيلي على معسكر جباليا شمالي قطاع غزة، كما أصيب فلسطينيون بقصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

يأتي ذلك في وقت يعاني فيه قطاع غزة من أزمة إنسانية كارثية وبعد أن أغلق الاحتلال المعابر في الثاني مارس/آذار الماضي، ومنع دخول الطعام، والدواء والمساعدات والوقود.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، اليوم، إن جميع سكان غزة يواجهون خطر المجاعة.

وأصبح بذلك نحو 1.5 مليون مواطن من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمر القصف الإسرائيلي مساكنهم ومنازلهم، وقالت الأمم المتحدة، إن 200 ألف شخص نزحوا حديثا في غزة خلال الأسبوعين الماضيين.