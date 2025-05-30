استهداف الجائعين.. الاحتلال يطلق النار على المتوجهين لتلقي المساعدات في نتساريم (فيديو)

أفادت مصادر للجزيرة مباشر، بوقوع إصابات جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه فلسطينيين في محور نتساريم أثناء توجههم لتلقي المساعدات، صباح اليوم الجمعة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الدخانية والصوتية على الفلسطينيين في نقطة توزيع المساعدات بمحور نتساريم، شمالي النصيرات.

وبيّن مقطع “فيديو” للجزيرة مباشر، سماع أصوات إطلاق النار، في وقت كان فيه عشرات الفلسطينيين يتوجهون نحو موقع لتوزيع المساعدات، في محور نتساريم الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه.

القتل في صفوف توزيع المساعدات

وأمس، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي قتل 10 مدنيين جوعى وأصاب 62 آخرين عند مراكز ما يُسمى “توزيع المساعدات” في رفح، خلال يومين.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الفلسطينيين عند مفترق العلم بمواصي مدينة رفح، وذكرت أن فلسطينيا استشهد في قصف إسرائيلي استهدف منطقة موراج شمالي رفح.

وحمّلت حكومة غزة، القوات الإسرائيلية والمؤسسة الأمريكية التي يديرها الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل مدنيين جوعى احتشدوا لتسلّم المساعدات في رفح.

قنابل دخانية وصوتية

وفي وقت لاحق أمس الخميس، أطلقت قوات الاحتلال القنابل الدخانية والصوتية على المواطنين في نقطة توزيع المساعدات بمحور نتساريم.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، بأن قوات الاحتلال ألقت القنابل المسيلة للدموع على فلسطينيين متجمعين قرب جسر غزة وسط القطاع، ظهر أمس.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الاحتلال إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات في ظل شبح المجاعة الذي أودى بحياة عدد من أطفال قطاع غزة.

وقالت الأمم المتحدة في هذا الصدد، إن الوضع الإنساني في غزة وصل إلى أسوأ مراحله بعد مرور 600 يوم، وطالبت بعدم استخدام المساعدات كسلاح.