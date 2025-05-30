شاهد: أول ظهور لبايدن بعد إعلان إصابته بسرطان البروستاتا

دعا الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، في أول ظهور له بعد إعلان إصابته بنوع عدواني من سرطان البروستاتا مع انتشاره إلى العظام، إلى الحفاظ على الديمقراطية.

وقال بايدن في كلمة، اليوم الجمعة، خلال فعالية في النصب التذكاري للمحاربين القدامى “لا بد من الحفاظ على الديمقراطية وضمان أن التضحيات التي قدَّمها محاربونا لن تذهب سدى”.

ويُعَد هذا الظهور الأول للرئيس الأمريكي السابق (82 عاما) بعد إعلان تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا.

وكان بايدن، الذي شغل منصب الرئيس خلال الأعوام من 2021 إلى 2025، قد أنهى فجأة مسعاه لإعادة انتخابه في يوليو/تموز 2024، بعد أسابيع من أدائه المتعثر خلال مناظرة ضد المرشح الجمهوري آنذاك والرئيس الحالي ترامب، مما أثار الذعر بين زملائه الديمقراطيين.

وترشحت كامالا هاريس نائبة بايدن في ذلك الوقت للرئاسة عن الحزب الديمقراطي، لكنها خسرت في نوفمبر/تشرين الثاني أمام ترامب.

واجتذبت صحة بايدن البدنية والذهنية تدقيقا إعلاميا مكثفا حتى قبل المناظرة. وفي وقت انتخابه، كان بايدن أكبر شخص سنا يفوز بالرئاسة.