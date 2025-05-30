شاهد: جنود الاحتلال يرفعون العلم الإسرائيلي فوق مئذنة مسجد في مخيم نور شمس

اقتحم جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي مسجد “أبو بكر الصديق” في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية، الجمعة، واعتلوا سطحه، ورفعوا العلم الإسرائيلي على مئذنته.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعدد من جنود جيش الاحتلال وهم يعتلون سطح المسجد، ويرفعون علم إسرائيل فوق قبته.

وأظهرت المشاهد جنود الاحتلال وهم فوق سطح المسجد مدججين بالسلاح أثناء قيام زميلهم بتثبيت العلم فوق القبة.

وتواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي، منذ أمس الخميس، هدم المنازل والبنية التحتية المحيطة بالمسجد في المخيم بشرق مدينة طولكرم.

ويأتي التصعيد الإسرائيلي مع عدوان متواصل يشنه جيش الاحتلال على المخيم منذ أكثر من 4 أشهر، ضمن العملية التي سمّاها “السور الحديدي” والتي بدأت في 21 يناير/كانون الثاني الماضي في مخيم جنين، وامتدت بعد أسبوع إلى مخيمَي طولكرم ونور شمس.

ووفق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فإن جيش الاحتلال دمر مئات المنازل، وأجبر نحو 40 ألف فلسطيني على النزوح من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، منذ بدء العدوان.