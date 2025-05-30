ضربة مباغتة واشتباك مباشر.. تفاصيل عملية نفذتها سرايا القدس والقسام في خان يونس

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الجمعة، أن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية خاصة مكونة من 10 جنود، كانت متحصنة داخل أحد مباني إسكان “الأوروبي” جنوب شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

استهداف 10 جنود

وأشارت إلى أن المقاومين استخدموا قذيفة من نوع “TBG”، ما أدى إلى وقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح، وأدى ذلك إلى هبوط طائرات مروحية إسرائيلية عدة في المكان، لإخلاء المصابين.

وأشارت إلى أن العملية نُفذت عند الساعة الرابعة من مساء الخميس، 29 مايو/أيار 2025.

عملية مشتركة مع القسام

وفي بيان ثانٍ، أكدت سرايا القدس تنفيذ عملية بالتشارك مع كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حيث تم استهداف القوة المتوغلة بقذيفة مضادة للأفراد، أعقبها اشتباك مباشر من مسافة قريبة جدا، في المنطقة ذاتها.

ولم يصدر تعليق من الجانب الإسرائيلي بشأن تلك العمليات، ويُتهم جيش الاحتلال بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للمقاومة الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد جنوده، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.