غارات إسرائيلية تستهدف ريفي اللاذقية وطرطوس.. وتل أبيب تعلن تفاصيل الهجوم (فيديو)

شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية، اليوم الجمعة، استهدفت موقعين عسكريين على الساحل الغربي السوري، وفق ما أفاد به مراسل الجزيرة مباشر.

وقال مراسلنا إن “القصف الجوي طال ثكنة الشامية شمال مدينة اللاذقية قرب اللواء 107، بالإضافة إلى ثكنة الوهيب (البلاطة) شمال مدينة طرطوس”.

وذكر مراسل الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) في اللاذقية أن الغارات الإسرائيلية طالت محيط قريتي زاما وبرج إسلام، وأدت إلى استشهاد مدني وإصابة 3 آخرين بجروح، فيما ذكر مراسل سانا في طرطوس أن الغارة استهدفت محيط مرفأ طرطوس.

من جانبه، أكد أفيخاي أدرعي -المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي- أن طائرات الجيش الإسرائيلي أغارت في منطقة اللاذقية على “مستودعات أسلحة احتوت على صواريخ أرض-بحر”، زاعما أن “هذه الصواريخ شكلت تهديدا لحرية الملاحة البحرية الدولية والإسرائيلية”.

وفي تدوينة على منصة إكس، أضاف أدرعي أنه “تم أيضا استهداف مستندات (مقار) لصواريخ أرض-جو” في المنطقة ذاتها.

وتابع أدرعي “جيش الدفاع سيواصل العمل لضمان حرية العمل في المنطقة وتحقيق مهامه العسكرية”، مشددا على أن الجيش سيعمل على إزالة أي تهديد ضد إسرائيل ومواطنيها.

ومنذ عام 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام المخلوع بشار الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.

كما احتلت إسرائيل جبل الشيخ الاستراتيجي الذي يبعد نحو 35 كليومترا من العاصمة دمشق، ويقع بين سوريا ولبنان، ويطل على إسرائيل، كما يمكن رؤيته من الأردن، وله أربع قمم أعلاها يبلغ طولها 2814 مترا.