أبرزهم “دكتور سترينج”.. غزة تحرك مشاهير بريطانيا ورسالة نارية تضع ستارمر في اختبار صعب (فيديو)

وقّع أكثر من 300 فنان وشخصية ثقافية بارزة في المملكة المتحدة رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، طالبوا فيها بتعليق إمدادات الأسلحة لإسرائيل والمساعدة في التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد أكثر من 600 يوم من الحرب المستمرة وما خلفته من قتل وتجويع وحصار يومي لأهالي القطاع.

رسالة إلى الحكومة البريطانية

وضمت قائمة الموقعين أسماء بارزة من نجوم الصف الأول في عالم الفن والثقافة، إذ كان من بينهم الممثل البريطاني بندكت كامبرباتش، الشهير بدور “دكتور سترينج” في سلسلة أفلام مارفل، ونجمة موسيقى البوب دوا ليبا، ونجم الكرة الإنجليزية السابق جاري لينيكر، والمغنية آني لينوكس، والممثل براين كوكس، والممثلان ريز أحمد وتوبي جونز، والممثلة تيلدا سوينتون، والمخرج داني بويل، والممثلة هاريت والتر، إضافة إلى عدد من نجوم مسلسل “صراع العروش”.

وجاء في نص الرسالة الموجهة إلى ستارمر “نحثك على اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء تواطؤ المملكة المتحدة في أهوال غزة. أطفال غزة يتضورون جوعا بينما الطعام والدواء على بعد دقائق منهم فقط”.

وأضاف الموقعون “أولئك الذين نجوا من الجوع يستيقظون على القنابل، وعلى عنف يحمل طابع التقاعس البريطاني”، وأشارت الرسالة إلى أن “قطع الغيار التي تُشحن من مصانع بريطانيا إلى إسرائيل يمكن أن تُبيد عائلات في ثوان”.

“ما هو اختيارك يا ستارمر؟”

ووجّه الموقّعون انتقادات مباشرة إلى رئيس الوزراء البريطاني، جاء فيها “ستارمر، لا يمكنك وصف الأمر بأنه لا يُطاق ثم لا تفعل شيئا. كل لحظة تمر هي لحظة أخرى يموت فيها الأطفال أمام أعيننا. هذا التواطؤ ليس حتميا، إنه اختيار. فما هو اختيارك يا رئيس الوزراء؟”.

وطالبوا بـ”تعليق جميع مبيعات الأسلحة البريطانية وتراخيصها لإسرائيل فورا، والضغط لضمان وصول المساعدات الإنسانية، والالتزام بالتوسط لوقف إطلاق النار الفوري والدائم، ووقف المجاعة”.

بيرس مورغان يدخل على خط الجدل

في السياق البريطاني، دخل الإعلامي الشهير بيرس مورغان على خط الجدل، لا سيما بعد أن اعتبره البعض قد غيّر موقفه ليصطف علنا مع دعم أهل غزة.

وشهدت شاشات التلفزة البريطانية سجالا حادا بين مورغان والسفيرة الإسرائيلية لدى بريطانيا تسيبي هوتفولي، التي رفضت الإجابة عن سؤال مباشر له حول عدد الأطفال الذين قتلتهم إسرائيل خلال حربها على غزة.