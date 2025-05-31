“إصبع” مقاوم يطيح بقوة إسرائيلية شرق الشجاعية.. هكذا وقع الجنود في “فخ الموت” (فيديو)

عرضت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين– مشاهد تفخيخ وتفجير منزل تحصنت به قوة إسرائيلية شرقي حي الشجاعية في مدينة غزة شمالي القطاع، وذلك ضمن “معركة طوفان الأقصى“.

وأظهرت الصور مشاهد مسبقة لتفخيخ المنزل والتجهيز، فيما يُسمع صوت مقاوم يردد “ما شاء الله ربنا يكرمنا”، ثم رصد الجنود وهم يتجهون صوب المنزل المفخخ.

وردد مقاوم “اللهم سدد يا رب” وهو يضغط على الزر، ووثّقت اللقطات لحظة تفجير المنزل الذي توجد فيه القوة الإسرائيلية أعقبه صوت اشتباك وإطلاق رصاص، في حين ردد مقاومون “الله أكبر ولله الحمد، الحمد لله”.

عمليات نوعية

وفي بيان منفصل، اليوم، قالت سرايا القدس “قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي (عيار 60) تجمعا لجنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في محيط منطقة الضابطة الجمركية جنوب شرق مدينة خان يونس”، جنوبي القطاع.

وأمس، كشفت السرايا عن عمليات نوعية نفذتها في خان يونس، حيث استهدفت قوة إسرائيلية خاصة من 10 جنود كانت قد تحصنت داخل أحد مباني إسكان الأوروبي بقذيفة “TBG”، وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

ونفّذت في المنطقة نفسها، بالاشتراك مع كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- عملية أجهزت فيها على قوة أخرى متوغلة، حيث تم استهدافها بقذيفة مضادة للأفراد والاشتباك المباشر معها من مسافة الصفر.

كما قصفت السرايا بوابل من قذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات الاحتلال المتوغلين في محيط مفترق أبو دقة بمنطقة الفخاري شرق المدينة.