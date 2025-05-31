غزة.. إطلاق نار على الجائعين في رفح ونسف منازل بجباليا وإعلان “خزاعة” منطقة منكوبة (فيديو)

استشهد 52 فلسطينيا وأصيب العشرات جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر أمس الجمعة، بحسب ما أفادت مصادر طبية للجزيرة مباشر.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بالقصف المدفعي محيط أبراج الأسرى في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة، كما استهدف القصف المدفعي شمال مخيم النصيرات، بالإضافة إلى غارة أخرى استهدفت شرقي مخيم البريج.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر بأن غارات الاحتلال استهدفت أيضًا مناطق قيزان النجار والفخاري وعبسان وبلدة القرارة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

نسف المباني السكنية

وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت عددا من المنازل تخص 14 عائلة فلسطينية في جباليا شمالي قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن جيش الاحتلال نسف عددا من المباني السكنية باستخدام “روبوتات” مفخخة في مخيم جباليا.

إطلاق الرصاص صوب المواطنين

واستشهد مواطنان، وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم السبت، إثر إطلاق جيش الاحتلال الرصاص صوب المواطنين، أثناء محاولتهم الوصول لمركز مساعدات، قرب دوار العلم غرب مدينة رفح جنوبي القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الطواقم المختصة تمكنت من انتشال جثامين 4 شهداء استشهدوا في قصف سابق على بلدتي القرارة وبني سهيلا في خان يونس.

تشييع شهداء في غزة

وفي مشرحة مجمع ناصر الطبي في خان يونس، شُيّع عدد من الشهداء من مشرحة المجمع الطبي، استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي في مدينتي رفح وخان يونس.

ورصدت “كاميرا” الجزيرة، تشييع الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء استهداف قوات الاحتلال فجر اليوم، إضافة إلى آخرين استشهدوا قبل أيام أثناء في محاولة الحصول على المساعدات، وظلت جثثهم مرمية بالشوارع وتم نقلهم لمجمع ناصر الطبي.

خزاعة بلدة منكوبة

من ناحية أخرى، أعلن بيان رسمي صادر عن بلدية خزاعة شرق خان يونس، أن البلدة التي كانت تنبض بالخضرة والسكينة والعمل أصبحت أرضًا خالية إلا من الركام والدخان.

وأعلنت بلدية خزاعة أن البلدة أصبحت منطقة منكوبة بالكامل، نتيجة للاستهداف المباشر والمتواصل الذي طال مختلف مكونات الحياة فيها، وقال البيان “طالت آلة الحرب كل شيء”.

وذكر البيان أن البيوت سُوِّيت بالأرض والمرافق الصحية والتعليمية دُمِّرت، والطرق والبنية التحتية خرجت عن الخدمة، والسكان أُجبروا على النزوح تحت القصف والنار.

وأضاف البيان “أهل خزاعة اليوم نازحون عن أرضهم، مشتتون في مناطق مختلفة، وسط أوضاع إنسانية كارثية تزداد تفاقمًا يومًا بعد يوم، وحجم الدمار في البلدة يفوق كل التقديرات، ويجعلها خارج نطاق الخدمة بشكلٍ كامل”.

ارتفاع عدد الشهداء والجرحى

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها الإحصائي اليومي،️ ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 54 ألفا و381 شهيدا، وعدد الإصابات 124 ألفا و54 مصابا، منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وذكر تقرير وزارة الصحة اليوم السبت، أن عدد الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت، 4 آلاف و117 شهيدا، فيما بلغت الإصابات 12 ألفا و13 حالة إصابة.

وقالت في التقرير “️وصل مستشفيات قطاع غزة 60 شهيدا “منهم شهيد واحد انتشال”، فيما بلغ عدد الإصابات 284 إصابة خلال 24 ساعة الماضية” مشيرة إلى أن الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها.