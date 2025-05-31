الاحتلال يرصد إطلاق 3 صواريخ من غزة اتجاه مستوطنات الغلاف

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، رصد إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة اتجاه مستوطنتين محاذيتين للقطاع جنوبي إسرائيل.

وقال الجيش في بيان “عقب الإنذارات التي جرى تفعيلها في منطقتَي عين هشلوشا ونيريم (جنوبي إسرائيل)، رُصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من غزة، وسقطت في مناطق مفتوحة”، وفق ادعائه.

وأضاف أنه جرى تفعيل الإنذارات وفقا للسياسة المتبعة.

ولم تعلن أي من فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ حتى الآن.

وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية برصد إطلاق 3 صواريخ من القطاع، مشيرة إلى أنها “انفجرت وسقطت في مناطق مفتوحة”.