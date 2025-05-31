السودان.. كامل إدريس يؤدي اليمين رئيسا للوزراء وسلمى ونوارة عضوين في مجلس السيادة (فيديو)

أدى كامل إدريس الطيب اليمين القانونية رئيسا للوزراء في السودان، اليوم السبت، أمام رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بمدينة بورتسودان شرقي البلاد.

وقال إدريس عقب أدائه اليمين إنه سيكرس كل وقته وجهده من أجل تحقيق العيش الكريم للمواطن السوداني.

من جهته، ذكر مجلس السيادة في بيان أن البرهان بحث مع إدريس عقب أداء اليمين تطورات الأوضاع في السودان خاصة الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

من جهة أخرى، أدت سلمى عبد الجبار المبارك ونوارة أبو محمد محمد طاهر اليمين عضوين بمجلس السيادة.

وعقب أداء اليمين، تعهدت عضو المجلس نوارة بالعمل من أجل تحقيق مصالح السودانيين وبناء تنمية مستدامة للمواطنين.

من جانبها، دعت عضو المجلس سلمى عبد الجبار إلى العمل المشترك من أجل إعمار البلاد ورفع المعاناة عن السودانيين.

⭕️ عضوا مجلس السيادة د.سلمى عبدالجبار ود.نوارة أبو محمد محمد طاهر تؤديان القسم أمام رئيس مجلس السيادة بورتسودان : ٣١-٥-٢٠٢٥م pic.twitter.com/dQ8XU4p3wn — مجلس السيادة الإنتقالي – السودان (@TSC_SUDAN) May 31, 2025

وأصدر البرهان مرسوما، في 19 مايو/أيار الجاري، بتعيين كامل الطيب إدريس رئيسا للوزراء، كما أصدر مرسوما آخر بتعيين سلمى عبد الجبار المبارك ونوارة أبو محمد محمد طاهر عضوين جديدين في مجلس السيادة.