بعبوة برميلية.. سرايا القدس تبث مشاهد تدمير آلية إسرائيلية في شرق خان يونس (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لتدمير آلية عسكرية إسرائيلية بتفجير “عبوة برميلية” شديدة الانفجار خلال توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في شرق مدينة خان يونس، وذلك ضمن معركة “طوفان الأقصى“.

وفي بيان على منصة تلغرام، نشرت السرايا، اليوم السبت، مقطعا مصورا مصحوبا بعنوان “سرايا القدس تعرض مشاهد من زراعة وتفجير مجاهديها لعبوة برميلية شديدة الانفجار في آلية عسكرية صهيونية أثناء توغلها شرق مدينة خان يونس”.

وأوضحت المشاهد لحظة قيام اثنين من مقاتلي السرايا بزراعة العبوة تحت الأرض بالقرب من تجمُّع لآليات الاحتلال.

وتضمنت المشاهد عملية رصد تقدُّم الآلية الإسرائيلية ثم لحظة تفجيرها، إضافة إلى مشاهد ترصد لحظة إجلاء جيش الاحتلال للقتلى والمصابين وسحب الجرافة المستهدفة.

وفي وقت سابق اليوم، عرضت سرايا القدس مشاهد تفخيخ وتفجير منزل تحصنت به قوة إسرائيلية في شرق حي الشجاعية بمدينة غزة شمالي القطاع.

وأظهرت الصور مشاهد سابقة لتفخيخ المنزل والتجهيز، في حين يُسمع صوت مقاوم يردد “ما شاء الله ربنا يكرمنا”، ثم رصد الجنود وهم يتجهون إلى المنزل المفخخ.

وردد مقاتل “اللهم سدد يا رب” وهو يضغط على الزر، ووثقت اللقطات لحظة تفجير المنزل الذي توجد فيه القوة الإسرائيلية، أعقبه صوت اشتباك وإطلاق رصاص، في حين ردد مقاتلون “الله أكبر ولله الحمد، الحمد لله”.

وفي بيان منفصل اليوم، قالت السرايا “قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي (عيار 60) تجمعا لآليات العدو الصهيوني وجنوده المتوغلين في محيط منطقة الضابطة الجمركية جنوب شرق مدينة خان يونس” جنوبي القطاع.