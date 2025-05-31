كمين العطاطرة.. القسام تكشف تفاصيل الإيقاع بقوة إسرائيلية في فخ محكم

الاشتباك من مسافة صفر

كشفت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تفاصيل الإيقاع بقوة إسرائيلية في كمين محكم أثناء توغّلها في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان اليوم السبت “بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدو القسام إيقاع قوة صهيونية راجلة في كمين محكم”.

وأشارت إلى الاشتباك معهم من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة، وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وبيّنت أن العملية نُفّذت بمنطقة العطاطرة في بيت لاهيا شمالي القطاع بتاريخ 27-05-2025.

كمائن نوعية

وأمس، أعلنت القسام عن عمليات نوعية نفذتها شمال القطاع وجنوبيه، حيث بثت ضمن سلسلة عمليات “حجارة داود” مشاهد من قنص واستهداف جنود الاحتلال في محور التوغل بحي الشجاعية شرق مدينة غزة شمالي القطاع.

وفي الجنوب، بثت الكتائب مشاهد من استهداف مجموعة من المستعربين التابعين لجيش الاحتلال شرق مدينة رفح.

كما استهدفت بالاشتراك مع سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين– قوة إسرائيلية متحصنة داخل أحد المنازل بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات وقذيفة مضادة للأفراد، وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح، واشتبك معهم المقاومون في منطقة “إسكان الأوروبي” جنوب شرق مدينة خان يونس.