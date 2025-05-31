لحظة اصطدام “جيب” عسكري إسرائيلي بحافلة حجاج متوجهة إلى مكة (شاهد)

اصطدمت آليه عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، بحافلة تقل حجاجا في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، أن آليات الاحتلال اصطدمت بشكل متعمد بحافلة تقل الحجاج من أمام ساحة محافظة جنين إلى مدينة أريحا، لمغادرتهم عبر معبر الكرامة إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، ما أدى إلى حدوث أضرار في الحافلة، فيما لم يبلغ عن إصابات.

حادث متعمد

وقال نائب محافظ جنين منصور السعدي، إن آلية الاحتلال اصطدمت بشكل متعمد ومباشر بحافلة الحجاج أثناء توقفها أمام ساحة المحافظة، وكان على متنها حجاج من أهالي الشهداء والجرحى، جلهم من كبار السن، وبعضهم يعاني من أمراض مزمنة، ما أدى إلى ترهيب الأهالي.

ويتوجه قرابة 376 حاجا وحاجة من محافظة جنين، هذا العام لأداء فريضة الحج في مكة المكرمة.