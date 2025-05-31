ويتكوف يعلّق على رد حماس بشأن مقترح وقف إطلاق النار

عبَّر المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف عن رفضه رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مقترحه الأخير بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وقال ويتكوف، مساء السبت، على منصة إكس “رد حماس غير مقبول على الإطلاق، ولا يؤدي إلا إلى التراجع”، مشددا على ضرورة أن توافق الحركة على الإطار الذي طرحته واشنطن أساسا لبدء محادثات التقارب، التي يمكن الشروع فيها فورا خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف ويتكوف “هذه هي الطريقة الوحيدة التي تمكّننا من إبرام اتفاق تهدئة لمدة 60 يوما خلال الأيام المقبلة”، موضحا أن الاتفاق يشمل “إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء ونصف الجثث ليعودوا إلى عائلاتهم”، إضافة إلى إطلاق “محادثات تقارب جدية وبحسن نية تهدف إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار”.

وشدَّد ويتكوف على أن “الاتفاق المطروح يفتح الباب أمام مفاوضات جوهرية بمحادثات التقارب بحسن نية، في سبيل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار”.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت حماس تسليم ردها على مقترح ويتكوف إلى الوسطاء، وأوضحت في بيان أنها قدّمت ردها “بعد إجراء جولة مشاورات وطنية، وانطلاقا من مسؤوليتها العالية تجاه شعبنا ومعاناته”.

وجاء في البيان “سلّمت اليوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ردها على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الأخير إلى الإخوة الوسطاء، بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا شاملا من قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع”.

وأضافت الحركة أن المقترح المطروح يتضمن “إطلاق سراح عشرة من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم ثمانية عشر جثمانا، مقابل عدد يُتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين”.