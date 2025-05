ويتكوف يعلّق على رد حماس بشأن مقترح وقف إطلاق النار

عبَّر المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف عن رفضه رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مقترحه الأخير بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وقال ويتكوف، مساء السبت، على منصة إكس “رد حماس غير مقبول على الإطلاق، ولا يؤدي إلا إلى التراجع”، مشددا على ضرورة أن توافق الحركة على الإطار الذي طرحته واشنطن أساسا لبدء محادثات التقارب، التي يمكن الشروع فيها فورا خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف ويتكوف “هذه هي الطريقة الوحيدة التي تمكّننا من إبرام اتفاق تهدئة لمدة 60 يوما خلال الأيام المقبلة”، موضحا أن الاتفاق يشمل “إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء ونصف الجثث ليعودوا إلى عائلاتهم”، إضافة إلى إطلاق “محادثات تقارب جدية وبحسن نية تهدف إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار”.

وشدَّد ويتكوف على أن “الاتفاق المطروح يفتح الباب أمام مفاوضات جوهرية بمحادثات التقارب بحسن نية، في سبيل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار”.

