أبو عبيدة يعلّق على الضربة اليمنية “الدقيقة” لمطار بن غوريون.. وحماس توجه نداء للأمة

أشاد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بالهجوم الصاروخي الذي نفذته جماعة أنصار الله اليمنية، واستهدف محيط مطار بن غوريون في يافا قرب تل أبيب، واصفًا العملية بأنها “تحدٍّ للاحتلال الصهيوني وأعتى قوى الظلم”.

“تجاوزت المنظومات الأكثر تطورًا في العالم”

وقال أبو عبيدة في بيان اليوم الأحد “المجد لليمن صنو فلسطين، وهو يواصل تحديه لأعتى قوى الظلم ويأبى الخنوع أو الانكسار رغم ما يتعرض له من عدوان، ويصعّد من هجماته على قلب الكيان الصهيوني المسخ متجاوزًا المنظومات الأكثر تطورًا في العالم ليصيب أهدافه بدقة. ألا سدَّد الله رميكم، وبارك جهادكم، وتقبَّل الله تضحياتكم. أنتم منا ونحن منكم”.

وفي بيان منفصل، أشادت حماس بالضربات التي تنفذها “أنصار الله” في عمق “الكيان الصهيوني”.

وقالت في بيان “إن الضربة الصاروخية التي وجهتها القوات المسلحة اليمنية إلى مطار بن غوريون، في قلب تل أبيب، تعبّر عن التزام يمني راسخ بالقضية الفلسطينية، وإصرار أصيل على الوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني المظلوم، رغم ما يتعرض له اليمن الشقيق من عدوان أمريكي صهيوني همجي متواصل”.

نداء للأمّة

وأضافت “نحيّي اليمن -شعبًا وقيادةً- على أصالته وإقدامه، وعلى مواصلة طريق النصرة والإسناد لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرض لإبادة جماعية. ونؤكد تضامننا الكامل مع اليمن في وجه العدوان الأمريكي الصهيوني الغاشم”.

ودعا البيان “كل مكونات أمتنا العربية والإسلامية إلى تحمُّل مسؤولياتهم التاريخية في نصرة فلسطين، والدفاع عن شعبنا الذي يواجه إبادة جماعية وتجويعًا ممنهجًا في قطاع غزة، والالتحاق بمعركة الدفاع عن مقدسات الأمّة، والتصدي لمخططات الاحتلال الفاشي، الساعي إلى الهيمنة على المنطقة والسيطرة على مقدّرات شعوبها”.

استهداف مطار بن غوريون

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صاروخًا أُطلِق من اليمن أصاب محيط مطار بن غوريون وسط البلاد، في حادثة توصف بأنها تصعيد خطير وغير مسبوق. وأكد جيش الاحتلال أنه يعمل على التحقيق في الواقعة بعد أن أعلن رصد الصاروخ ومحاولة اعتراضه.

ودوَّت صفارات الإنذار في تل أبيب وأجزاء واسعة من وسط إسرائيل، بما في ذلك القدس المحتلة. وأفاد شهود عيان بسماع انفجار قوي بالقرب من مطار بن غوريون في مدينة تل أبيب الساحلية.

من جانبه، أعلن المتحدث العسكري باسم “أنصار الله” يحيى سريع مسؤولية الجماعة عن الهجوم، موضحًا أن العملية نُفذت باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي أصاب هدفه بنجاح.

ووصف سريع العملية بأنها تأتي في إطار “نصرة الشعب الفلسطيني ورفضًا للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة“، وحذّر مجددًا شركات الطيران العالمية من استخدام مطار بن غوريون، مؤكدًا “أنه لم يعد آمنًا”.