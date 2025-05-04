رسالة الأسير “رقم 24” في غزة تفجّر موجة غضب ضد الحكومة الإسرائيلية (فيديو)

تفاعل سياسيون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع “فيديو” نشرته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يُظهر أسيرًا إسرائيليًّا يتحدث عن معاناته ونجاته من القصف الإسرائيلي للمرة الثانية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

المقطع، الذي رفضت عائلة الأسير السماح بنشره في الإعلام الإسرائيلي، سرعان ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الإسرائيلية، محركًا موجة من الانتقادات لحكومة بنيامين نتنياهو.

وفي المقطع، بدا الأسير مصابًا بجروح في رأسه ويده، ووصف حالته الصحية بأنها “متدهورة”، ثم وجَّه رسالة مباشرة إلى الإسرائيليين، دعاهم فيها إلى التحرك لإنهاء ملف الأسرى.

الأسير “رقم 24”

وقال الأسير، الذي عرَّف نفسه بـ(رقم 24) “جرى قصفنا بعد وقف إطلاق النار، ونجونا من الموت، ومن أجل ذلك نزلنا إلى الأنفاق. ومرة أخرى جرى قصفنا في باطن الأرض، ونجوت من الموت”.

وأضاف “وضعي صعب جدًّا، لا توجد أدوية لديَّ، ولا سبيل لنقلي إلى المستشفى. لا أعلم مصير الأسير الآخر الذي كان معي”.

ووجَّه الأسير تساؤلًا إلى الإسرائيليين “كيف ستحتفلون بعيد الاستقلال و59 من مواطنيكم رهائن في غزة؟ كيف يمكنكم رفع الأعلام والفرح بينما نحن هنا؟”.

وطالبهم بالخروج إلى الشوارع للضغط على الحكومة، قائلًا “لا تجلسوا في بيوتكم، لا تدعوا الحكومة تطبعكم على هذا الوضع. الحرب النفسية الحقيقية هي ما أعيشه هنا”.

رغم رفض عائلته نشر خطابه.. صوت الأسير "رقم 24" في #غزة يدوّي بين السياسيين الإسرائيليين pic.twitter.com/uuIoF7m55n — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) May 3, 2025

انتقادات إسرائيلية للحكومة

وأثار المقطع تفاعلًا كبيرًا على وسائل التواصل الإسرائيلية، وعبَّر العديد من السياسيين والناشطين عن استيائهم من تعامل حكومة نتنياهو مع ملف الأسرى.

وكتب زعيم المعارضة يائير لابيد “إشارة حياة أخرى تمزق القلب. يجب أن تكون إعادة المختطفين على رأس سلم الأولويات. لا يوجد شيء أهم ولا أكثر إلحاحًا”.

עוד אות חיים קורע לב מעזה. עוד תזכורת שהדבר הכי דחוף זה להחזיר את החטופים הביתה. החזרת החטופים חייב להיות בראש סדר העדיפויות.ההפקרה חייבת להפסק. אין דבר חשוב יותר, אין דבר דחוף יותר מלהחזיר אותם הביתה. — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) May 3, 2025

من جانبه، وصف زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان المشهد بأنه “فشل أخلاقي ووطني”. وقال “575 يومًا، ومختطفون يتعذبون ويموتون في غزة. إنه لأمر مُخزٍ أن تمر جهود الإنقاذ عبر بوتين وترامب وليس عبر حكومة إسرائيل“.

575 ימים שחטופינו גוססים ומתים בעזה. התמונות של מקסים הרקין שוברות את הלב.

אין לנו את הזכות להתייאש. זהו כישלון מוסרי ולאומי שמאמצי ההצלה עוברים דרך פוטין וטראמפ – ולא דרך ממשלת ישראל.

כי ממשלה כבר אין כאן. יש רק אדם אחד, שאוחז בכיסאו בכל כוחו. איפה ישראל שהכרנו? זו שלא מפקירה… — Yair Golan – יאיר גולן (@YairGolan1) May 3, 2025

وانتقدت العضوة السابقة في الكنيست إنبر بيزيك استخدام الحكومة الإسرائيلية للأسرى ورقة سياسية، وكتبت “بدلًا من أن يجعل نتنياهو الإفراج عنهم أولوية قصوى، يستخدمهم لخدمة أهدافه السياسية”.

הסרטון של מקסים הרקין שובר את הלב. 575 ימים בשבי, ו-59 ישראלים עדיין מוחזקים בידי חמאס – פצועים, מורעבים, מעונים. במקום לשים את שחרורם בעדיפות עליונה, נתניהו משתמש בהם לצרכיו הפוליטיים. אפילו פוטין וטראמפ נראים מחויבים יותר לשחרורם. איפה ישראל שלא מפקירה פצועים ולא שוכחת שבויים? — ענבר בזק Inbar Bezek 🎗 (@InbarBezek) May 3, 2025

أما الناشط شمير جولان، فأشار إلى أن “الضغط العسكري يقتل المختطفين”، موضحًا أن “الفيديو أثبت بشكل واضح أن استمرار هذه السياسة يؤدي إلى مزيد من الضحايا”.