سياسة|قطر

أمير قطر ورئيس الإمارات يبحثان في أبو ظبي آخر تطورات الأوضاع بالمنطقة

أمير قطر ورئيس الإمارات يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية (الديوان الأميري)
4/5/2025-|آخر تحديث: 4/5/202502:13 PM (توقيت مكة)

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

كما جرى خلال اللقاء الذي عُقد، اليوم الأحد، في قصر الشاطئ بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي “استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتطويرها في شتى المجالات لما فيه خير ومصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين”.

وحضر اللقاء رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الداخلية الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني‏، ورئيس الديوان الأميري عبد الله بن محمد الخليفي، ووفد رسمي.

ومن الجانب الإماراتي، حضر نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ونائب حاكم إمارة أبو ظبي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان.

وفي وقت سابق اليوم، وصل أمير قطر إلى أبو ظبي في “زيارة أخوية” للإمارات، وكان في مقدمة مستقبليه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

المصدر : الجزيرة مباشر

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