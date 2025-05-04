“ذخائر وقنابل ومتفجرات”.. أهالي صحنايا والأشرفية يسلّمون أسلحتهم للحكومة السورية (فيديو)

أعلنت مديرية أمن ريف دمشق، اليوم الأحد، تسلم أسلحة وذخائر من أهالي بلدتي صحنايا وأشرفية صحنايا، في إطار تنفيذ اتفاقهم مع الحكومة، وَفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وعبر حسابها على منصة “تلغرام”، أشارت (سانا) إلى أن “مديرية أمن ريف دمشق تتسلم أسلحة وذخائر من وجهاء وأهالي مدينتي صحنايا وأشرفية صحنايا، في إطار الاتفاق لحصر السلاح بيد الدولة، حفاظا على الأمن والسلم الأهلي”.

وأظهر مقطع فيديو بثته الداخلية السورية “كميات كبيرة من الأسلحة التي تم تسليمها”.

وأفاد أحد أفراد الأمن خلال الفيديو إن “قوات الشرطة قامت بمصادرة هذه الكميات من الأسلحة التي تنوعت بين (الخفيفة والمتوسطة والثقيلة) التي يقدر عددها بـ300 قطعة مع مختلف أنواع الذخائر والقنابل والأدوات المتفجرة”.

والثلاثاء والأربعاء الماضيين، شهدت منطقتا “أشرفية صحنايا” و”جرمانا” -يتمركز بهما سكان من الطائفة الدرزية في محافظة ريف دمشق- توترات أمنية على خلفية انتشار تسجيل صوتي منسوب لأحد أبناء الطائفة الدرزية، تضمّن إساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتمكنت قوات الأمن من استعادة الهدوء في المنطقتين بالتنسيق مع وجهائهما، بعد سقوط ضحايا مدنيين وأفراد أمن بهجمات شنتها مجموعات مسلحة “خارجة عن القانون”.

وأمس السبت، شهدت أشرفية صحنايا في محافظة ريف دمشق جنوب غرب سوريا انتشارا لقوات الأمن العام لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة.