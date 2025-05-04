أول تعليق من نتنياهو بعد هجوم “أنصار الله” على مطار بن غوريون (فيديو)

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بتوجيه “ضربات” جديدة لجماعة أنصار الله في اليمن بعد استهدافهم محيط مطار بن غوريون الدولي ما تسبب بإصابة 8 أشخاص وتعطل حركة الملاحة ودفع شركات طيران عالمية لتعليق رحلاتها.

وفي كلمة متلفزة، بثها نتنياهو على حسابه بمنصة (إكس) قال نتنياهو إن “الرد على جماعة الحوثي بعد إطلاق صاروخ من اليمن سقط بمطار بن غوريون، لن يكون مجرد ضربة واحدة، بل ستكون هناك عدة ضربات”.

وأضاف “عملنا في الماضي ضد الحوثيين، وسنعمل في المستقبل”.

وتابع نتنياهو “الولايات المتحدة، بالتنسيق معنا، تتحرك ضدهم. لن يكون الأمر مجرد ضربة، وانتهى الأمر – ولكن ستكون هناك ضربات”.

ووفق القناة 12 الإسرائيلية “فشلت منظومتا الدفاع الجوي الإسرائيلية حيتس والأمريكية ثاد في اعتراض صاروخ باليستي سقط في منطقة مفتوحة قرب طائرات في محطة الركاب رقم 3 بالمطار”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية “استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي أصاب هدفه بنجاح”. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، إن “استهداف المطار الإسرائيلي يأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ورفضا للإبادة الإسرائيلية في غزة”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشان استهداف "مطار بن غوريون" في يافا المحتلة بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتيّ أصاب هدفه بنجاح و"هدفاً حيوياً" في عسقلان المحتلة وتجديد تحذير شركات الطيران العالمية بأن "مطار بن غوريون" غير آمن- 4 مايو 2025م pic.twitter.com/b3PnRPycba — العميد يحيى سريع (@army21yemen) May 4, 2025

وسبق أن أعلنت جماعة أنصار الله أكثر من مرة استهداف مطار بن غوريون بصواريخ باليستية فرط صوتية، غير أن هذه المرة الأولى التي يسقط فيها صاروخ يمني بمحيط المطار ويؤثر مباشرة على حركة الملاحة فيه، الأمر الذي أقرت به إسرائيل.

وأعلنت شركات طيران عالمية، من بينها السويسرية والنمساوية والأسترالية والهندية، إلغاء الرحلات الجوية إلى تل أبيب اليوم.

“لن تبقى حماس”

وخلال كلمته المتلفزة، تطرق نتنياهو إلى الحرب في غزة، مبديا أسفه لمقتل ضابط وجندي آخرين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، أنهما قتلا في رفح جنوبي القطاع.

وأفاد الجيش في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن النقيب نوعام رافيد (23 عاماً)، وهو ضابط في وحدة ياهالوم في سلاح الهندسة القتالية، والرقيب يهيلي سرور (20 عاما)، المقاتل في وحدة ياهالوم قُتلا في معركة بجنوب قطاع غزة.

وتابع نتنياهو “نركز على مهمتين: إعادة أسرانا وحسم المعركة ضد حماس. لن تبقى حماس هناك، لن نتنازل عن هزيمتها، يجب أن يفهم الجميع ذلك”.

ورأى نتنياهو أنه “تم توجيه ضربات قاسية ضد الحركة وحزب الله”، مدعيا “إطاحة تل أبيب بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي كان حلقة الربط بين إيران وحزب الله في لبنان“، وفق قوله.