إصابات ودوي صافرات إنذار.. إغلاق مطار بن غوريون بعد سقوط صاروخ أطلق من اليمن (فيديو)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد إن قذيفة أطلقت من اليمن سقطت عند مطار بن غوريون وسط البلاد وأنه يجري التحقيق في الواقعة.

جاء ذلك بعد أن ذكر الجيش أنه رصد صاروخًا أطلق من اليمن وأنه يعمل على اعتراضه.

إطلاق صافرات الإنذار

وقال الجيش، في بيان عبر حسابه على تليغرام “تم رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية”، مشيرًا إلى انطلاق “صافرات الإنذار في عدد من المناطق داخل إسرائيل”.

وبحسب بيان لاحق للجيش “نفذت محاولات لاعتراض الصاروخ، ووردت تقارير عن سقوط مقذوف في منطقة وسط إسرائيل والتفاصيل لا تزال قيد المراجعة”.

ودوّت صفارات الإنذار في تل أبيب والعديد من المستوطنات في وسط البلاد، وسمع دوي انفجار في أنحاء القدس المحتلة وفي محيط مطار بن غوريون في مدينة تل أبيب الساحلية.

כמה הערות קצרות על נפילת הטיל בנתב״ג: 1. המנטרה שכבר נשמעת כמו קלישאה מאוסה, ״אין הגנה הרמטית״, מתגלה הבוקר שוב כנכונה. מתוך 27 טילים בליסטיים שהחות׳ים שיגרו בחודש וחצי האחרונים לישראל (מאז חידוש הלחימה בעזה) – 1 פגע. בחישוב מהיר: יותר מ-95% יירוט מוצלחים של מערכות ההגנה… pic.twitter.com/r8yFaYlEwK — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) May 4, 2025

إصابات ووقف الطيران

وبثت قناة 13 الإسرائيلية مشاهد فيديو تظهر سحب دخان كثيف تتصاعد في منطقة المطار.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إنه تم وقف حركة الطيران والهبوط في مطار بن غوريون عقب إطلاق الصاروخ.

ونقلت الصحيفة عن الإسعاف الإسرائيلي قوله إن عدة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة جراء سقوط صاروخ في مطار بن غوريون بالقرب من مبنى الركاب رقم 3.