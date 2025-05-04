سياسة|إسرائيل

إصابات ودوي صافرات إنذار.. إغلاق مطار بن غوريون بعد سقوط صاروخ أطلق من اليمن (فيديو)

مدة الفيديو 00 دقيقة 29 ثانية 00:29
4/5/2025-|آخر تحديث: 4/5/202510:59 AM (توقيت مكة)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد إن قذيفة أطلقت من اليمن سقطت عند مطار بن غوريون وسط البلاد وأنه يجري التحقيق في الواقعة.

جاء ذلك بعد أن ذكر الجيش أنه رصد صاروخًا أطلق من اليمن وأنه يعمل على اعتراضه.

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إطلاق صافرات الإنذار

وقال الجيش، في بيان عبر حسابه على تليغرام “تم رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية”، مشيرًا إلى انطلاق “صافرات الإنذار في عدد من المناطق داخل إسرائيل”.

وبحسب بيان لاحق للجيش “نفذت محاولات لاعتراض الصاروخ، ووردت تقارير عن سقوط مقذوف في منطقة وسط إسرائيل والتفاصيل لا تزال قيد المراجعة”.

ودوّت صفارات الإنذار في تل أبيب والعديد من المستوطنات في وسط البلاد، وسمع دوي انفجار في أنحاء القدس المحتلة وفي محيط مطار بن غوريون في مدينة تل أبيب الساحلية.

إصابات ووقف الطيران

وبثت قناة 13 الإسرائيلية مشاهد فيديو تظهر سحب دخان كثيف تتصاعد في منطقة المطار.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إنه تم وقف حركة الطيران والهبوط في مطار بن غوريون عقب إطلاق الصاروخ.

ونقلت الصحيفة عن الإسعاف الإسرائيلي قوله إن عدة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة جراء سقوط صاروخ في مطار بن غوريون بالقرب من مبنى الركاب رقم 3.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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