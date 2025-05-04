إصابات ودوي صفارات إنذار.. إغلاق مطار بن غوريون بعد سقوط صاروخ أطلِق من اليمن (فيديو)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن قذيفة أطلِقت من اليمن سقطت عند مطار بن غوريون وسط البلاد، وإنه يُجري تحقيقًا في الواقعة.

جاء ذلك بعد أن ذكر الجيش أنه رصد صاروخًا أطلِق من اليمن، وأنه يعمل على اعتراضه.

انطلاق صفارات الإنذار

وقال الجيش في بيان عبر حسابه على تليغرام “رُصد إطلاق صاروخ من اليمن اتجاه الأراضي الإسرائيلية”، مشيرًا إلى “انطلاق صفارات الإنذار في عدد من المناطق داخل إسرائيل“.

وبحسب بيان لاحق للجيش “نُفذت محاولات لاعتراض الصاروخ، ووردت تقارير عن سقوط مقذوف في منطقة وسط إسرائيل، ولا تزال التفاصيل قيد المراجعة”.

ودوَّت صفارات الإنذار في تل أبيب وعدد من المستوطنات في وسط البلاد، وسُمع دوي انفجار في أنحاء القدس المحتلة، وفي محيط مطار بن غوريون بمدينة تل أبيب الساحلية.

כמה הערות קצרות על נפילת הטיל בנתב״ג: 1. המנטרה שכבר נשמעת כמו קלישאה מאוסה, ״אין הגנה הרמטית״, מתגלה הבוקר שוב כנכונה. מתוך 27 טילים בליסטיים שהחות׳ים שיגרו בחודש וחצי האחרונים לישראל (מאז חידוש הלחימה בעזה) – 1 פגע. בחישוב מהיר: יותר מ-95% יירוט מוצלחים של מערכות ההגנה… pic.twitter.com/r8yFaYlEwK — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) May 4, 2025

إصابات ووقف الطيران

وبثت القناة 13 الإسرائيلية مشاهد مصوَّرة، تُظهر أعمدة دخان كثيف تتصاعد في منطقة المطار.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بوقف حركة الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون عقب إطلاق الصاروخ.

ونقلت الصحيفة عن الإسعاف الإسرائيلي أن عددًا من الأشخاص أصيبوا بجروح طفيفة جراء سقوط صاروخ في مطار بن غوريون بالقرب من مبنى الركاب رقم 3.

“أصاب هدفه بنجاح”

من جانبه أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة “أنصار الله” اليمنية، يحيى سريع، اليوم “استهداف مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخٍ باليستي فرط صوتي وأن الصاروخ أصاب هدفه بنجاح”

يأتي ذلك في إطار ما وصفه سريع بنصرة الشعب الفلسطيني ورفضًا للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وجدد سريع تحذيره لشركات الطيران العالمية بأن مطار بن غوريون “غير آمن”.