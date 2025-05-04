استشهاد 15 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال منزلا بحي التفاح (فيديو)

استشهد 15 فلسطينا وأصيب آخرون، مساء الأحد، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة غزة، بينما كثف الجيش عمليات نسف المنازل جنوب وشمال القطاع.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر باستشهاد 15 شخصا إثر قصف طيران الاحتلال منزلا يعود لعائلة صيام في شارع النخيل بحي التفاح، شرق مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا بأن طائرات مسيرة من نوع (كواد كابتر) أطلقت النار تجاه منازل المواطنين في حي التفاح شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف للمنازل في المنطقة.

وأظهرت لقطات حصلت عليها الجزيرة مباشر من داخل مستشفى الشفاء جثث الشهداء إثر استهداف منزل صبري صيام في شارع النخيل، فيما تحاول قوات الدفاع المدني انتشال جثث باقي الشهداء من تحت الأنقاض.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.