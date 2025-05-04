مقتل ضابط إسرائيلي وجندي من وحدة النخبة “يهلوم” إثر تفجير نفق في رفح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان رسمي الأحد، مقتل النقيب نوعام رافيد (23 عامًا) والجندي يهيلي سرور (20 عامًا)، وهما من وحدة النخبة “يهلوم” التابعة لسلاح الهندسة، إثر تفجير نفق في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما أفاد البيان بإصابة جنديين آخرين من الوحدة، أحدهما أصيب بجروح بليغة، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار الجيش إلى إبلاغ عائلات الجنود القتلى والمصابين بالحادث.

عاجل| الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط وجندي من وحدة النخبة التابعة لسلاح الهندسة إثر تفجير نفق في #رفح جنوب قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/PKRQDe4rh0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 4, 2025

وفي حادث منفصل، أصيب جندي احتياط من الكتيبة 7007 التابعة لـ”لواء القدس” السادس عشر بجروح خطرة خلال اشتباكات شمالي قطاع غزة، السبت.

وأكد الجيش نقل الجندي إلى المستشفى، ولم تُذكر تفاصيل إضافية بشأن حالته الصحية الراهنة.

وحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، قُتل 852 عسكريًّا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 411 منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة في الـ27 من الشهر ذاته.

وتشمل المعطيات العسكريين القتلى في غزة وجنوب لبنان والضفة الغربية المحتلة.

وخلافًا للأرقام المعلَنة، يُتهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد أفراده، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

وتفرض إسرائيل -وفق تقارير دولية- رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بشأن الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات “الفصائل الفلسطينية”، لأسباب عدة بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.