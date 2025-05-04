العثور على عبوة ناسفة ملفوفة بالعلم الإسرائيلي جنوب تل أبيب (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن الشرطة استنفرت قواتها إثر العثور على “عبوة ناسفة” جنوب تل أبيب.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية أن قواتها وخبراء المتفجرات قاموا بـ “إغلاق الطريق السريع رقم 431 ببلدة ريشون لتسيون ومدخل أيالون أمام حركة المرور في الاتجاهين بعد العثور على جسم يُشتبه بأنه وسيلة قتالية على جانب الطريق”.

وفي تدوينة عبر منصة (إكس)، قالت الشرطة الإسرائيلية إن “خبراء المتفجرات يعملون على فحص الجسم وإزالته، فيما تُجرى عمليات تمشيط إضافية لضمان سلامة الجمهور”.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن “خبراء متفجرات فككوا عبوة ناسفة ملفوفة بالعلم الإسرائيلي، قبل أن تتسبب في وقوع كارثة”.

ودفعت الشرطة الإسرائيلية بتعزيزات نحو المنطقة وأظهرت الصور اختناقا مروريا لسيارات المدنيين بعد إغلاق السلطات للشارع 431 جنوبي تل أبيب.

وياتي الحادث بعدما أفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 8 أشخاص، إثر انفجارات جراء سقوط صاروخ أطلق من اليمن واستهدف مطار بن غوريون.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ محاولات لاعتراض الصاروخ، إلا أنه فشل في ذلك؛ بينما أعلنت قيادة منظومات الدفاع الجوي في الجيش فتح تحقيق عقب سقوط الصاروخ في مطار بن غوريون.

وأكدت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن ملايين الإسرائيليين فروا إلى الملاجئ عقب إطلاق صفارات الإنذار.