دعت شركات الطيران لإلغاء رحلاتها.. أنصار الله تعلن فرض “حصار جوي شامل” على إسرائيل (فيديو)

قالت جماعة أنصار الله اليمنية، مساء الأحد، إنها ستعمل على فرض “حصار جوي شامل” على إسرائيل باستهداف مطاراتها بشكل متكرر.

وفي بيان متلفز تلاه المتحدث العسكري باسم قوات أنصار الله، قال يحيى سريع ” قررنا فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي ردا على قراره بتوسيع العمليات العدوانية على غزة“.

وأضاف “سنعمل على فرض الحصار من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون”.

ودعا سريع “شركات الطيران إلى إلغاء كافة رحلاتها إلى مطارات العدو حفاظا على سلامة طائراتها وعملائها”.

وأكد سريع في بيانه أن “اليمن لن يقبل باستمرار حالة الاستباحة التي يحاول العدو فرضها من خلال استهداف البلدان العربية كلبنان وسوريا”.

ويأتي بيان المتحدث العسكري لأنصار الله بعد ساعات من توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن هجمات على اليمن، بعد قصف الجماعة مطار بن غوريون بصاروخ فرط صوتي.

وفشلت منظومتا الدفاع الجوي حيتس (السهم) الإسرائيلية وثاد الأمريكية في اعتراض الصاروخ اليمني، ما أصاب 8 أشخاص بجروح، وفق هيئة الإسعاف الإسرائيلية.

ومرارا، أعلنت جماعة أنصار الله إطلاق صواريخ باليستية على مطار بن غوريون، لكن للمرة الأولى أقرت إسرائيل، الأحد، بسقوط صاروخ بمحيط المطار وتأثيره بشكل مباشر على حركة الملاحة.