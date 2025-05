سخرية واسعة بعد فوز مراسلة أمريكية “فبركت” قصصا صحفية بجائزة لـ”النزاهة” (شاهد)

سخر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من فوز مراسلة (سي إن إن) كلاريسا وارد بجائزة “الشجاعة والنزاهة” من نادي صحافة لوس أنجلوس، بعد أن “فبركت” قصصًا صحفية من غزة ودمشق.

وكانت كلاريسا قد نشرت صورة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تظهر فيها وهي تحتمي مما زعمت أنها صواريخ المقاومة، وذلك في سياق الرواية التي تبنتها أغلبية وسائل الإعلام الغربية لتبرير العدوان الإسرائيلي على القطاع.

واشتهرت كلاريسا بقصة أخرى من دمشق، عقب سقوط نظام بشار الأسد، إذ ظهرت برفقة من زعمت أنه سجين عُثر عليه في سجون الأسد، ثم اتضح لاحقًا أنه ضابط مخابرات سابق في النظام، وهو خطأ اعترفت به شبكة (سي إن إن) وحاولت تبريره بأنها حصلت على معلومات غير صحيحة عن السجين المزعوم.

وسخر حساب باسم “هوت سبوت” من جائزة “النزاهة” لصحفية اختلقت مشاهد من خندق في غزة “ونظمت مهمة إنقاذ لأحد ضباط نظام الأسد”.

🇺🇸🇮🇱 Clarissa Ward wins the 2025 Daniel Pearl Award for Courage and Integrity in Journalism

Because nothing screams “integrity” like LARPing in a ditch and staging a rescue mission for Assad's intelligence officer pic.twitter.com/gzlYDxe6yF

— HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) May 3, 2025