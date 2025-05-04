سخرية واسعة بعد فوز مراسلة أمريكية “فبركت” قصصا صحفية بجائزة لـ”النزاهة” (شاهد)

سخر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من فوز مراسلة (سي إن إن) كلاريسا وارد بجائزة “الشجاعة والنزاهة” من نادي صحافة لوس أنجلوس، بعد أن “فبركت” قصصًا صحفية من غزة ودمشق.

صحفية مثيرة للجدل

وكانت كلاريسا قد نشرت صورة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تظهر فيها وهي تحتمي مما زعمت أنها صواريخ المقاومة، وذلك في سياق الرواية التي تبنتها أغلبية وسائل الإعلام الغربية لتبرير العدوان الإسرائيلي على القطاع.

استنكار بعد فوز مراسلة سي إن إن المثيرة للجدل #كلاريسا_وارد بجائزة لـ "الشجاعة والنزاهة".. ومدونون: بل تستحق جائزة #أوسكار! pic.twitter.com/gb4HqJw7kn — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) May 3, 2025

واشتهرت كلاريسا بقصة أخرى من دمشق، عقب سقوط نظام بشار الأسد، إذ ظهرت برفقة من زعمت أنه سجين عُثر عليه في سجون الأسد، ثم اتضح لاحقًا أنه ضابط مخابرات سابق في النظام، وهو خطأ اعترفت به شبكة (سي إن إن) وحاولت تبريره بأنها حصلت على معلومات غير صحيحة عن السجين المزعوم.

وسخر حساب باسم “هوت سبوت” من جائزة “النزاهة” لصحفية اختلقت مشاهد من خندق في غزة “ونظمت مهمة إنقاذ لأحد ضباط نظام الأسد”.

🇺🇸🇮🇱 Clarissa Ward wins the 2025 Daniel Pearl Award for Courage and Integrity in Journalism Because nothing screams “integrity” like LARPing in a ditch and staging a rescue mission for Assad's intelligence officer pic.twitter.com/gzlYDxe6yF — HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) May 3, 2025

مقارنة مع الصحفيين الفلسطينيين

وكتبت الصحفية مي السعدني على منصة إكس “من الجنون أنه بعد بضعة أشهر من تقريرها في سوريا تُمنح كلاريسا جائزة دانييل بيرل، وتُرشح لجائزة إيمي”.

وقارنت ماجا في منشور آخر ما قامت به كلاريسا مع جهود الصحفيين الفلسطينيين، وقالت “قلبي مع الصحفيين الفلسطينيين الأبطال الذين وثقوا دمار غزة، وضحوا بحياتهم ليشاهد العالم الحقيقة، بينما الإعلام الغربي الذي وقف مع الإبادة الجماعية وفبرك القصص يمنح الجوائز لما يسميها صحافة”.

وتساءل مروان إيهاب “ماذا عن الصحفيين الفلسطينيين الذين ماتوا ولا يزالون يموتون وهم يحاولون نقل الحقيقة؟”.

“حقيقة الإعلام الغربي”

وسخرت مرام مياد من منحها الجائزة بقولها “الكاذبة حصلت على جائزة النزاهة”.

أما إيناس الحاج فنشرت صورة وجه ساخر بجوار خبر فوز كلاريسا بالجائزة، وعلّقت قائلة “هذه هي حقيقة الإعلام الغربي”.

This is the reality of Western journalism 🤣 Clarissa Ward, CNN’s chief international correspondent, has been awarded the 2025 Daniel Pearl Award for Courage and Integrity in Journalism. pic.twitter.com/w5qMYLZWBs — Inés El-Hajj (@InesHajj9) May 2, 2025

وأشار مدونون إلى قيام الناشطة المصرية رحمة زين بمواجهة كلاريسا في رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة، إذ وصفت ما تقوم به مراسلة (سي إن إن) بأنه تشويه للحقائق وتبرير لوجهة نظر الحكومة الأمريكية.

ووصف حساب آخر على إكس منح كلاريسا الجائزة بأنه محاولة لتلميع صورتها بعد كشفها مرتين وهي تحاول اختلاق مشاهد لم تحدث.

وكتب مدون آخر “هي تستحق جائزة الأوسكار”، وذلك لتمثيلها واختلاقها قصصًا صحفية.