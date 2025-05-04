ذعر المسافرين وتدافعهم.. تصوير من داخل مطار بن غوريون يوثق لحظة وقوع الضربة اليمنية (شاهد)

أظهرت صور جديدة لحظة سقوط صاروخ أطلقته جماعة أنصار الله اليمنية على مطار بن غوريون في تل أبيب وسط إسرائيل، اليوم الأحد.

وفي الصور تظهر الواقعة عن قرب، إذ جرى تصويرها من داخل مدرجات المطار، في حين ذكر رواد مواقع التواصل أن من صور الواقعة أحد أفراد طاقم طائرة في المطار.

ذعر وتدافع في مطار بن غوريون

كما أظهرت صور أخرى ذعرًا وتدافعًا بين المسافرين في المطار عقب سقوط الصاروخ.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صاروخًا أُطلِق من اليمن أصاب محيط مطار بن غوريون وسط البلاد، في حادثة توصف بأنها تصعيد خطير وغير مسبوق. وأكد جيش الاحتلال أنه يعمل على التحقيق في الواقعة بعد أن أعلن رصد الصاروخ ومحاولة اعتراضه.

ودوَّت صفارات الإنذار في تل أبيب وأجزاء واسعة من وسط إسرائيل، بما في ذلك القدس المحتلة. وأفاد شهود عيان بسماع انفجار قوي بالقرب من مطار بن غوريون في مدينة تل أبيب الساحلية.

من جانبه، أعلن المتحدث العسكري باسم “أنصار الله” يحيى سريع مسؤولية الجماعة عن الهجوم، موضحًا أن العملية نُفذت باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي أصاب هدفه بنجاح.

ووصف سريع العملية بأنها تأتي في إطار “نصرة الشعب الفلسطيني ورفضًا للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة“، وحذّر مجددًا شركات الطيران العالمية من استخدام مطار بن غوريون، مؤكدًا أنه “لم يعد آمنًا”.