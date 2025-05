شاهد: ضربة أوكرانية تدمر مصنعا روسيا.. وبوتين “نأمل ألا نضطر إلى استخدام أسلحة نووية”

قال ألكسندر بوجوماز حاكم منطقة بريانسك الروسية، اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية قصفت مصنعًا في المنطقة مما أدى إلى تدمير جزء كبير منه.

وأضاف في بيان عبر تليغرام أن ورش العمل والمباني الإدارية للمصنع الواقع في قرية سوزيمكا دُمرت.

وتقع بريانسك في أقصى غربي روسيا على الحدود مع أوكرانيا وبيلاروسيا.

وقال بوجوماز إن القصف لم يسفر عن وقوع إصابات.

وذكرت (ماش)، وهي قناة على تليغرام مرتبطة بأجهزة الأمن الروسية، أن المصنع ينتج معدات كهربائية مثل المحوّلات، وأضافت أنه تعرَّض لقصف بمنظومة صواريخ “غراد”.

ونشرت القناة مقطعًا مصورًا لسحابة كبيرة من الدخان تتصاعد فوق أحد المصانع.

وتوجّه أوكرانيا ضربات لمنشآت صناعية روسية، تتهمها بإنتاج معدات للحملة العسكرية التي تشنها موسكو عليها منذ بدء الحرب في فبراير/شباط 2022.

