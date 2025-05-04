شركات طيران تعلّق رحلاتها إلى مطار بن غوريون بعد ضربة صاروخية من اليمن

أعلنت شركات طيران إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب، اليوم الأحد، بعد سقوط صاروخ أُطلق من اليمن على مطار بن غوريون، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال متحدث باسم مجموعة لوفتهانزا الألمانية، اليوم الأحد، إنها قررت تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى السادس من مايو/أيار الجاري بسبب الوضع الحالي.

كما أعلنت شركة طيران فرنسية، اليوم، تجميد رحلاتها إلى إسرائيل، في ظل التوترات الأمنية بعد سقوط صاروخ أُطلق من اليمن اتجاه مطار بن غوريون وسط إسرائيل.

وقررت شركة “إير أوروبا” الإسبانية إلغاء جميع رحلاتها إلى تل أبيب خلال الساعات المقبلة، بينما تدرس شركتا “إيبيريا” و”إير فرانس” اتخاذ خطوات مماثلة.

وعادت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية أدراجها أثناء تحليقها فوق الأردن، متجهة إلى الهند بعد أن غيرت مسارها بعيدًا عن الأجواء الإسرائيلية.

صاروخ يمني

يأتي ذلك في أعقاب استهداف جماعة أنصار الله اليمنية مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي، صباح اليوم، وصل إلى هدفه دون أن تتمكن الدفاعات الجوية الإسرائيلية من التصدي له.

وفي وقت لاحق، قال متحدث باسم هيئة المطارات الإسرائيلية إن عمليات الإقلاع والهبوط استؤنفت، وإن الأنشطة في مطار بن غوريون عادت إلى طبيعتها.

ومع ذلك، أفاد الموقع الإلكتروني لمتابعة حركة الملاحة الجوية بأن عمليات الطيران شهدت اضطرابًا بسبب سقوط الصاروخ.

وأُلغيت بعض الرحلات وتأخرت رحلات أخرى نحو 90 دقيقة، تشمل طائرات متجهة إلى مطارَي نيوارك وجون إف. كنيدي في الولايات المتحدة.