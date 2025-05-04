شهيد جديد في سجون الاحتلال.. حماس تنعى الأسير القسامي محيي الدين نجم

أعلنت مصادر فلسطينية، الأحد، استشهاد الأسير محيي الدين فهمي نجم (60 عامًا) من مدينة جنين، في مستشفى “سوروكا” الإسرائيلي، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي المتعمَّد داخل سجون الاحتلال.

وكان الشهيد نجم معتقلًا إداريًّا منذ أغسطس/آب 2023، وسبق أن أمضى ما مجموعه 19 عامًا في سجون الاحتلال، واجه خلالها سياسات القمع والتنكيل.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن الشهيد نجم، وهو أب لستة أبناء، كان يعاني حالة صحية مزمنة تفاقمت داخل سجن النقب، حيث حُرم من الرعاية الطبية اللازمة رغم علم إدارة السجون بخطورة وضعه.

“سياسة القتل البطيء”

واستنكر المكتب استمرار الاحتلال في تنفيذ ما وصفه بـ”سياسة القتل البطيء” عبر الإهمال الطبي، مؤكدًا أن هذه جريمة تضاف إلى سجل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين.

وباستشهاد الأسير محيي الدين نجم، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 66 شهيدًا بينهم 40 من قطاع غزة، ووصل عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 303 أسرى. كما يواصل الاحتلال احتجاز جثث 75 شهيدًا، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية.

حماس تنعى

من جانبها، نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأسير الشهيد نجم، الذي وصفته بـ”المجاهد البطل”، مشيرة إلى أنه أمضى 19 عامًا في سجون الاحتلال، بينها 17 عامًا متواصلة، بتهمة مقاومة الاحتلال والانتماء إلى كتائب الشهيد عز الدين القسام.

وأكدت الحركة أن نجم “ارتقى شهيدًا نتيجة السياسات التعسفية التي تمارسها إدارة السجون الصهيونية، بما في ذلك التعذيب والإهمال الطبي المتعمَّد”.

وحذرت الحركة من أن “استمرار هذه الجرائم بحق الأسرى لن يمر دون رد”، مشددة على أن “شعبنا ومقاومتنا باقون على العهد مع أسرانا الأبطال، الذين لن تنكسر إرادتهم أمام آلة القمع الإسرائيلية”. كما دعت إلى تصعيد الحراك الشعبي في الضفة الغربية دعمًا للأسرى ونصرة لقضايا الشعب الفلسطيني العادلة.