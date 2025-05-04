“قاسم بصير”.. إيران تكشف عن صاروخ جديد يتحدى منظومة “ثاد” (فيديو)

أعلن وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، اليوم الأحد، إزاحة الستار عن صاروخ “قاسم بصير” الباليستي، الذي يبلغ مداه ما لا يقل عن 1200 كيلومتر، بوصفه أحدث “إنجاز دفاعي” للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء بأن الصاروخ يعمل بالوقود الصلب، وأطلق عليه اسم “قاسم بصير”.

ووَفق وزير الدفاع الإيراني، فإن صاروخ “قاسم بصير” قادر على اجتياز منظومة الدفاع الصاروخي “ثاد”.

وأورد التلفزيون الإيراني الرسمي تصريحات لوزير الدفاع أكد فيها أن “إيران سترد بقوة إذا هوجمت”.

وأضاف “لا نضمر العداء لجيراننا والقواعد الأمريكية ستكون ضمن أهدافنا، ولن تكون هناك مراعاة أو قيود في مهاجمة المصالح الأمريكية”.

وذكرت وكالة تسنيم أن الصاروخ يعد نسخة مطورة من صواريخ “الشهيد الحاج قاسم” الباليستية، ويبلغ مداه 1200 كيلومتر، وقد أجريت عليه تحسينات على مستويات عدة، من أبرزها تعديل رأسه الحربي بما يمكّنه من المناورة وتجاوز أنظمة الدفاع الصاروخي المعادية.

وزوّد الصاروخ بمنظومة توجيه تعتمد على التصوير الحراري تتيح له إصابة أهدافه بدقة أعلى، فضلا عن مقاومته محاولات التشويش والحرب الإلكترونية.

إيران تزيح الستار عن صاروخ "قاسم بصير" الباليستي أعلن وزير الدفاع الإيراني، اليوم الأحد، إزاحة الستار عن صاروخ "قاسم بصير" الباليستي بمدى لا يقل عن 1200 كيلومتر كأحدث انجاز دفاعي إيراني. pic.twitter.com/VaEwf5MX8W — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) May 4, 2025

ويأتي الكشف الإيراني عن الصاروخ الجديد في أعقاب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توعد خلالها إيران برد حاسم ومباشر، بعد هجوم صاروخي نفذته جماعة “أنصار الله” اليمنية على مطار بن غوريون، واصفًا إيران بأنها “الأسياد الإرهابيون” للجماعة.

وقال نتنياهو في تصريح نشره عبر منصة إكس “هجمات الحوثيين مصدرها إيران. إسرائيل سترد على هجوم الحوثيين على مطارنا الرئيسي، وسترد على أسيادهم الإرهابيين الإيرانيين في الوقت والمكان اللذين نختارهما”.

وأضاف أن الهجوم على مطار بن غوريون -يعد المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل– لن يمر دون رد، مؤكدًا أن بلاده تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراء المناسب في التوقيت الذي تحدده.