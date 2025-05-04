كشف هوية القائد الإسرائيلي المسؤول عن قتل “هند رجب” طفلة غزة التي هزت قصتها العالم

كشفت مؤسسة “هند رجب” عن هوية القائد العسكري الإسرائيلي المسؤول عن مقتل الطفلة الفلسطينية هند وعائلتها بقصف سيارة كانت تقلّهم في 29 يناير/كانون الثاني 2024.

وقالت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني، السبت، إنه في اليوم الذي كان من المفترض أن تحتفل فيه هند بعيد ميلادها السابع، وهو يوم ذكرى حزينة، قدَّمت المؤسسة شكوى بارتكاب جريمة حرب إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وأضافت المؤسسة “بعد عام من التحقيق بلا توقف، حددنا هوية الوحدة العسكرية المسؤولة، إضافة إلى القائد الذي قاد العملية التي أودت بحياة هند وعائلتها، والمسعفَين اللذين حاولا إنقاذها”.

تحديد هوية المسؤول عن قتل هند رجب

وذكرت المؤسسة في بيانها أن المقدَّم بني أهارون (Beni Aharon) قائد اللواء المدرع 401 في الجيش الإسرائيلي وقت الحادث هو المسؤول عن قتل الطفلة هند وعائلتها.

وأوضح البيان “تحت قيادة أهارون، هاجمت وحدة دبابات إسرائيلية السيارة المدنية لعائلة هند، ودمرت في وقت لاحق سيارة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني التي أُرسلت لإنقاذها”.

🚨 Breaking:

The #HindRajabFoundation files complaint against Lt. Colonel Beni Aharon, responsible for the murder of Hind Rajab.

Today should’ve been Hind's 7th birthday. After a year of research, we’ve identified the commander, the brigade and the battalion who killed her.

More… pic.twitter.com/JkRWynwamI — The Hind Rajab Foundation (@HindRFoundation) May 3, 2025

وكانت سيارة عائلة هند قد تعرضت لقذيفة من دبابة إسرائيلية في 29 يناير 2024، مما أسفر عن استشهاد 6 أفراد في الحال وإصابة هند بجروح. وظلت بعدها تنزف لساعات في انتظار وصول سيارة الإسعاف، لكنها تعرضت للقصف واحترقت، واستشهد اثنان من طاقمها الطبي.

“سوف تعلن أسماء أخرى”

وأضافت المؤسسة “سوف نلاحق كل ضابط متورط، وأولئك الذين أصدروا الأوامر، وأولئك الذين أطلقوا النار، وأولئك الذين قاموا بالتغطية على الأمر”.

وقالت المؤسسة التي تحمل اسم الطفلة الشهيدة “سوف نسعى بلا توقف لتحقيق العدالة، ولسنا وحدنا”.

وأكدت المؤسسة أن “المزيد من المؤسسات تسير على النهج نفسه الذي بدأنا السير فيه، وسوف تعلن أسماء أخرى، وسوف تفتح قضايا أخرى. الحائط الذي كان يحمي مجرمي الحرب بدأ ينكسر”.

وخلَّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 52 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 117 ألف جريح، وآلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في قطاع غزة، وأجبر أغلبية سكان القطاع على النزوح من منازلهم إلى مخيمات الإيواء.