كشف هوية القائد الإسرائيلي المسؤول عن قتل “هند رجب” طفلة غزة التي هزت قصتها العالم

كشفت مؤسسة “هند رجب” عن هوية القائد العسكري الإسرائيلي المسؤول عن مقتل الطفلة الفلسطينية هند وعائلتها في قصف سيارة كانت تقلّهم بتاريخ 29 يناير/كانون الثاني 2024.

وقالت المؤسسة في بيان على موقعها على الإنترنت، السبت، إنه في اليوم الذي كان من المفترض أن تحتفل فيه هند بعيد ميلادها السابع، وهو يوم ذكرى حزينة، قدّمت المؤسسة شكوى بارتكاب جريمة حرب إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

واضافت المؤسسة “بعد عام من التحقيق بلا توقف، حدّدنا هوية الوحدة العسكرية المسؤولة، بالإضافة إلى القائد الذي قاد العملية التي أودت بحياة هند وعائلتها، والمسعفين اللذين حاولا إنقاذها”.

تحديد هوية المسؤول عن قتل هند رجب

وذكرت المؤسسة في بيانها أن المقدم بني أهارون (Beni Aharon) قائد اللواء المدرع 401 في الجيش الإسرائيلي وقت الحادث هو المسؤول عن قتل الطفلة هند وعائلتها.

وأوضح الموقع أنه، “تحت قيادة أهارون هاجمت وحدة دبابات إسرائيلية السيارة المدنية لعائلة هند، ودمرت في وقت لاحق سيارة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني التي أرسلت لإنقاذها”.

🚨 Breaking:

The #HindRajabFoundation files complaint against Lt. Colonel Beni Aharon, responsible for the murder of Hind Rajab.

Today should’ve been Hind's 7th birthday. After a year of research, we’ve identified the commander, the brigade and the battalion who killed her.

More… pic.twitter.com/JkRWynwamI — The Hind Rajab Foundation (@HindRFoundation) May 3, 2025

وكانت سيارة أسرة هند تعرضت لقذيفة من دبابة إسرائيلية يوم 29 يناير 2024، ما اسفر عن استشهاد 6 أفراد من عائلتها في الحال وإصابة هند بجروح. وظلت بعدها تنزف لساعات في انتظار وصول سيارة الإسعاف لكنها بدورها تعرضت للقصف واحترقت واستشهد اثنان من طاقمها الطبي.

“سوف تعلن أسماء أخرى”

واضافت المؤسسة “سوف نلاحق كل ضابط متورط، وأولئك الذين أصدروا الأوامر، وأولئك الذين أطلقوا النار، وأولئك الذين قاموا بالتغطية على الأمر”.

وقالت المؤسسة التي تحمل اسم الطفلة الشهيدة “سوف نسعى بلا توقف لتحقيق العدالة، ولسنا وحدنا”.

وأكدت المؤسسة أن “المزيد من المؤسسات تسير على نفس النهج الي بدأنا السير فيه، وسوف تعلن أسماء أخرى، وسوف تفتح قضايا أخرى. الحائط الذي كان يحمي مجرمي الحرب بدأ ينكسر”.

وخلف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الاول 2023 أكثر من 52 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 117 ألف جريح، وآلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في قطاع غزة، وأجبر أغلب سكان القطاع على النزوح من منازلهم إلى مخيمات الإيواء.