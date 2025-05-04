كمين مركَّب في رفح.. القسام تنشر تفاصيل استدراج قوة هندسية إسرائيلية إلى نفق مفخخ

كشفت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تفاصيل كمين مركَّب نفذته، أمس السبت، ضد قوة إسرائيلية في رفح جنوبي قطاع غزة.

استدراج واشتباك من مسافة صفر

وقالت الكتائب في بيان اليوم الأحد “تمكَّن مجاهدو القسام من استدراج قوة هندسية صهيونية إلى عين نفق مفخخة سلفًا حيث بدأت العملية بالاشتباك مع أفراد القوة، وأجهز مجاهدونا على عدد منهم من مسافة صفر”.

وتابع البيان “وفور تقدُّم عدد من الجنود إلى عين النفق تم تفجيرها بهم وإيقاعهم بين قتيل وجريح، ثم تقدَّم مجاهدونا واستهدفوا دبابتين صهيونيتين بقذائف الياسين 105”.

وأضاف “رصد مجاهدونا عمليات انتشال القتلى وإجلاء الجرحى من المكان في منطقة مسجد الزهراء بحي الجنينة شرقي مدينة رفح”.

وفي بيان منفصل، قالت القسام “تمكَّن مجاهدونا أمس السبت من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة قوامها 6 جنود، وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة مسجد الزهراء”.

مقتل ضابط إسرائيلي وجندي من وحدة النخبة “يهلوم” إثر تفجير نفق في رفحhttps://t.co/NLrlg55znX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 4, 2025

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل النقيب نوعام رافيد (23 عامًا) والجندي يهيلي سرور (20 عامًا)، وهما من وحدة النخبة “يهلوم” التابعة لسلاح الهندسة، إثر تفجير نفق في رفح.

كما أفاد البيان بإصابة جنديين آخرين من الوحدة، أحدهما أصيب بجروح بليغة، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، قُتل 852 عسكريًّا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 411 منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة في الـ27 من الشهر ذاته.