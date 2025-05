مطار بورتسودان يعود للعمل ووزير الإعلام يؤكد للجزيرة مباشر: سنرد الصاع صاعين (فيديو)

قالت سلطة الطيران المدني في السودان، اليوم الأحد، إن الرحلات في مطار بورتسودان الدولي، شرقي البلاد، استؤنفت بعد توقفه ساعات جراء هجوم تعرض له بمسيّرة.

وأكد خالد الأعيسر -وزير الإعلام السوداني والناطق باسم الحكومة- للجزيرة مباشر أن الحكومة السودانية سترد الصاع صاعين على استهداف قوات الدعم السريع مطار بورتسودان.

وقال الوزير في لقاء مع الجزيرة مباشر، اليوم الأحد، إن الحكومة مسؤولة عن الدفاع عن الشعب السوداني في مواجهة الجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع، على حد قوله.

وأكد أن كل ما تمتلكه قوات الدعم السريع داخل السودان من طائرات ومسيرات وأسلحة استراتيجية هي أهداف عسكرية مشروعة للجيش السوداني.

وأضاف وزير الإعلام السوداني أن لدى الحكومة والجيش معلومات استخباراتية عن مناطق انطلاق المسيّرات التي هاجمت مطار بورتسودان.

وذكر أن قوات الدعم السريع استهدفت مطار بورتسودان ومرافق مدنية أخرى بمسيّرات استراتيجية.

وقال الوزير إن العمليات العسكرية ستتواصل حتى “استسلام الميليشيا” -في إشارة إلى قوات الدعم السريع- وتسليم أسلحتها.

وأدانت وزارة الخارجية السودانية -في وقت سابق اليوم- استهداف قاعدة “عثمان دقنة” الجوية ومنشآت مدنية بمدينة بورتسودان.

وذكرت الوزارة في بيان أن استهداف قوات الدعم السريع مدينتيْ بورتسودان وكسلا قبل يومين يأتي “استمرارا لنهجها التخريبي التدميري الموجه ضد الشعب والبنيات التحتية والمرافق الخدمية للبلاد”.

ودعت الخارجية السودانية المجتمع الدولي للضغط على قوات الدعم السريع للتوقف عن “الأعمال الإجرامية التي تستهدف الشعب السوداني واستقراره وسلامة مرافقه الخدمية وبنياته التحتية”.

وأدانت قطر “استهداف المرافق الحيوية والبنية التحتية في مدينتي كسلا وبورتسودان بجمهورية السودان الشقيقة”.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن “استهداف المدينتين يعد عملا منافيا للقوانين والأعراف الدولية وتهديدا خطيرا لأمن المنطقة مشددة على رفض قطر القاطع لاستهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية”.

ودعا بيان الخارجية القطرية إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب في السودان عبر الوسائل السلمية، مؤكدة دعمها الكامل لوحدة وسيادة واستقرار السودان ووقوفها إلى جانب الشعب السوداني لتحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار.

وأدانت مصر استهداف البنى الأساسية والمرافق الحيوية في مدينتي بورتسودان وكسلا.

وشددت الخارجية المصرية في بيان على ضرورة الحفاظ على مقدرات الشعب السوداني، وعدم استهداف البنى الأساسية، والمرافق المدنية والحفاظ على وحدة واستقرار السودان.

وحذرت الوزارة من أن استهداف البنية التحتية المدنية يؤدي إلى الإضرار بجهود استعادة الاستقرار في السودان، ويعرقل مساعي ايصال المساعدات الإنسانية.

ودعت الخارجية المصرية إلى وقف إطلاق النار حفاظا على مقدرات الشعب السوداني.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات التي استهدفت المرافق المدنية الحيوية في مدينتي كسلا وبورتسودان.

وحذرت الخارجية الكويتية في بيان من أن الاعتداءات تعد منعطفا خطيرا في الصراع الدائر بالسودان.

وطالبت الخارجية الكويتية بعدم استهداف المرافق والمراكز المدنية وإلى وقف إطلاق النار والالتزام بما جاء في إعلان جدة، الموقع في مايو/أيار 2023.

وأدان الاتحاد الإفريقي الهجوم على مدينة بورتسودان، معتبرا أنه يعد تصعيدا خطيرا في النزاع الجاري بالسودان وتهديدا مباشرا لحياة المدنيين.

